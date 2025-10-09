Psicología
Lara Ferreiro, psicóloga, sobre el síndrome posvacacional: "Septiembre es el mes con más solicitudes de terapia"
Se trata de una época similar al año nuevo, cuando hacemos una lista de propósitos que queremos cumplir
Lara Ferreiro, psicóloga: “El 55% de las rupturas de todo el año se producen en agosto y en septiembre”
El contundente aviso de la psicóloga Lara Ferreiro: "Los niños se vuelven más tontos por las pantallas"
María Rueda
Con septiembre ya finalizado, te das cuenta de que dejas atrás un mes de muchos cambios, que van más allá del inicio escolar o laboral después de las vacaciones de verano.
Lara Ferreiro, psicóloga de profesión, ha hablado en el canal de YouTube de Libertad sin Deudas, un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad, sobre el comportamiento propio de esta época.
¿Qué es el Síndrome posvacacional?
El volver a la rutina es algo que no suele agradar a la mayoría de adultos y pequeños. Lo normal es que se tarden unos días en adaptarse, en el caso de los niños lo normal es hasta las tres semanas, y es por ello que el fenómeno tiene nombre: Síndrome posvacacional.
Por otra parte, este viene acompañado de diversos cambios en la vida de una persona, ya que acabamos de venir de una época en la que hemos podido reflexionar sobre lo que tenemos y lo que no nos gusta de ella. Por lo tanto, plantearnos si nos gusta nuestra pareja, trabajo, vida o si nos estamos cuidando es muy común.
El mes con más solicitudes de terapia
“Septiembre es el mes de más solicitudes de terapia de todo el año”, ha dicho la psicóloga. Y es que este mes lo podríamos relacionar completamente con el año nuevo, cuando creamos una lista de propósitos que queremos conseguir. De hecho, “el 55% de las rupturas de todo el año se producen en agosto y en septiembre”, ha comentado Ferreiro, para demostrar la magnitud real del efecto del Síndrome posvacacional.
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear