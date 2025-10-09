El psicólogo Fran Sánchez recomienda reflexionar: "No vas a ser feliz en tus relaciones hasta que..."

La disonancia cognitiva hace referencia al estado de malestar psicológico que se produce cuando las creencias y actitudes que uno tiene o defiende no son coherentes con la conducta. Cuando existen inconsistencias entre estas, se produce una falta de armonía de las ideas que mantiene una persona.

Esto puede ocurrir en varios ámbitos de la vida. En las relaciones de pareja, este sentimiento puede acabar desgastando a uno o ambos miembros de la misma. Así lo explica el psicólogo Fran Sánchez, con más de 115 mil seguidores en Tiktok (@minddtalk), que asegura que "no vas a ser feliz en tus relaciones de pareja hasta que no rompas la trampa de lo que en psicología se conoce como disonancia cognitiva".

"Pocas cosas son más frustrantes y destructivas mentalmente que la incongruencia", asegura, y específicamente sentir esa incongruencia en la identidad de uno mismo. Una oposición que se crea cuando se genera una gran distancia "entre lo que pienso y cómo yo creo que debería ser y actuar y luego cómo actúo en realidad".

Olvidarse de uno mismo

Esta situación puede hacer que sigas en una relación pese a notar que no eres feliz. "Tengo pareja, estoy completamente enamorado de esa persona y estoy consiguiendo, a pesar de sus dudas y altibajos manifiestos que sigamos juntos pero no soy feliz y no lo entiendo. Quiero estar con esa persona a toda costa o eso creo al menos. Y por ahora sigo con ella y a pesar de eso no soy feliz. ¿cómo puede ser?”, se pregunta el psicólogo.

"“Es sencillo, porque en el camino te has olvidado de ti, has traicionado lo más sagrado, que son tus valores que conforman tu identidad como persona. Mis valores en una relación son respetar, cuidar, dedicar tiempo a la otra persona, pero mis valores en una relación también son seguir cuidándome a mí, seguir respetándome, no olvidarme de mí", añade.

No dejarse llevar por las emociones

Cuando dejas de cuidarte a ti mismo, o tu pareja no corresponde tus cuidados, acaba entrando esa disonancia cognitiva. "Sigues con él o con ella pero no te respeta, no te cuida, no te dedica tiempo y todavía peor, has dejado de cuidarte tú, de respetarte, en resumen, has traicionado tus valores y aquí es donde entra la disonancia cognitiva: esa distancia enorme entre tener claro mis valores, quién quiero ser y cómo actúo y luego saltándomelos por completo por un objetivo ante el que parece que todo vale".

Sánchez explica que esto ocurre con asiduidad debido a que "vivimos por inercia y nos dejamos llevar por la emoción, impulsiva e irracional, de cada momento", dejando de lado las razones lógicas.

Es por ello que el psicólogo recomienda pararse a reflexionar: "Para un momento a mirarte, a mirar tu vida, deja de vivir por inercia y dominado por la emoción y sus ilógicas razones, porque tú eres mucho más que tus emociones. La emoción es una experiencia mental transitoria, que surge en relación con un contexto y a unos estímulos determinados".

"La solución a todo esto es repasar los propios valores y analizar si estamos actuando de acuerdo con ellos o nos estamos traicionando", concluye.