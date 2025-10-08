Los traumas infantiles triplican el riesgo de sufrir depresión

"Me costaba mucho identificar qué sentía, qué me pasaba. Y esto me hacía sentir peor. Me miraba al espejo... y no me reconocía, era como si no fuera yo misma", explica Dayana, de 21 años, en el documental 'Anhedonia dins la depressió'. "Digamos que me sentí utilizada, y fue durante muchos años. Desde los seis a los trece, y en los últimos años cada vez era menos. Y ya está. No quiero decir más". Quien hace este relato en primera persona es Dayana Abigail una de las siete personas que protagonizan el documental 'Anhedonia dins la depressió' ('Anhedonia dentro de la depresión'), que aborda las posibles causas de este trastorno. Entre ellas, los traumas infantiles.

Depresión y trauma

"La asociación entre trauma y depresión es fuerte, e incluso existe un estudio australiano reciente que habla de causalidad entre una cosa y otra. Nosotros hemos publicado un estudio según el cual el trauma triplica el riesgo de sufrir cualquier enfermedad mental, incluida la depresión mayor y la ansiedad", explica uno de los mayores expertos en trauma, Benedikt Amann, psiquiatra, psicoterapeuta e investigador Instituto de Salud Mental Hospital del Mar de Barcelona.

El estudio australiano al que hace referencia Amann, es un metaanálisis (un estudio sobre el conjunto de estudios existentes sobre el tema) del pasado año titulado "Carga de trastornos mentales y suicidio atribuible al maltrato infantil" y asegura que "proporciona las primeras estimaciones de la contribución causal del maltrato infantil a la salud mental en Australia" y subraya, como consecuencia, "la urgencia de prevenir el maltrato infantil para reducir la prevalencia y la carga de los trastornos mentales en la población". Amann también destaca la importancia crucial de la prevención: "Lo es todo, porque erradicar los trastornos es imposible, pero sí podemos reducir el sufrimiento objetivo".

Es algo muy neurobiológico, porque provoca cambios hormonales, cambios estructurales funcianles en el cerebro Benedikt Amann — Psiquiatra, psicoterapeuta e investigador Instituto de Salud Mental Hospital del Mar de Barcelona

En el documental, Dayana no quiere ir más allá en la explicación de sus vivencias durante la infancia. Su madre, Míriam, que también interviene en el audiovisual, se muestra también respetuosa con la intimidad de su hija y también admite que quizás no supo acompañarla como hubiera querido durante la infancia. "No supe hacerlo", reconoce.

Otros factores de riesgo

Amann también que existen otros factores de riesgo como el bullying en el trabajo. "Tengo muchos pacientes que lo han sufrido y que les ha causado depresión y necesitan tratamiento", describe este profesional, que insiste en que este tipo de vivencias son un factor etiológico de riesgo. "Es algo muy neurobiológico, porque provoca cambios hormonales, cambios estructurales funcionales en el cerebro, y es lógico que cree una vulnerabilidad".

Los factores sociales

Junto a estas vivencias tan intensas, también los factores sociales tienen que ver con la aparición de la depresión, según recuerda Amann y subrayan muchos profesionales. "Tenemos a muchos pacientes que viven con 300 euros, esto también influye, crea más cuadros depresivos, no de tipo biológico pero también relevantes a nivel clínico; la biografía social es fundamental para mejorar el cuadro depresivo", añade este psiquiatra.

Claudi Camps, psiquiatra y director de Salud Mental y Adicciones de Girona, constata los efectos clarísimos entre haber sufrido abusos y los problemas de salud mental. "También la pobreza, las pérdidas significativas de personas relevantes, o haber sufrido un cierto aislamiento social o no tener capacidad de resolución de conflictos o intolerancia a la frustración", son factores determinantes. "Perder el trabajo, sufrir una separación, tener dificultades para acceder a la vivienda... son factores que provocan un cuadro depresivo agudo, si bien hay que tener una visión sistémica", describe Camps.

La gente arrastra cicatrices. Si has tenido un desarrollo con vivencias duras, cuando vuelves a tener algo parecido de adulto se te abre esta herida Claudi Camps — Director de Salud Mental y Adicciones de Girona

"La gente arrastra cicatrices, si has tenido un desarrollo con vivencias duras, cuando vuelves a tener algo parecido de adulto se te abre esta herida, esta falla y esto se ha de estudiar bien cuando tienes a una persona con depresión porque a veces una determinada fecha, que coincide con el día en que falleció la madre, abre algo no resuelto, profundo; no le sucede a todo el mundo, pero si solo te fijas en los síntomas, igual no ves el cuadro completo. Cuando lo podemos revisar, la persona mejora", describe este profesional de larga experiencia.

En concreto Camps relata casos de depresión resistente, que ha sido tratada con Terapia Electro Convulsiva (TEC), y al hacer otro tipo de tratamiento, con medicación pero sin TEC, hacen una remisión. "Se trata de un trabajo de cambio de narrativa de la persona, de su visión, y estas personas pasan 20 años sin volver a tener recaídas; tenemos muchos casos de este tipo", relata el psiquiatra.