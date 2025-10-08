Colegio
Daniel Fernández, pediatra, manda un claro mensaje a los padres con hijos en edad escolar: "La ansiedad se contagia"
Si las familias ajustan rutinas, cuidan la alimentación y transmiten calma, la escolarización es mucho más fácil
Carlos González, pediatra, explica las teorías sobre el origen de la alergia en niños: "La higiene y la contaminación"
El contundente recordatorio de la psicóloga Lara Ferreiro: "Los niños se vuelven más tontos por las pantallas"
Luis Miguel Mora
El caos, estrés, prisas y nervios reinan en los primeros años de colegio. Los padres que tienen hijos en edad escolar seguro que saben de lo que estamos hablando, porque miles de familias de toda España sufrirán esto en las próximas semanas.
Este desafío para los padres se debe empezar cambiando los hábitos del verano, para que así sus hijos puedan recuperar los horarios de la rutina normal y afrontar la ansiedad .
También aparecen casos de ansiedad anticipatoria, sobre todo en los más pequeños que cambian de etapa educativa o colegio y tienen nuevos compañeros. A esto se suma la falta de concentración, porque los helados pasan factura, ya que no son un alimento que ayude a fortalecer la memoria. Después de varias semanas sin ver a sus compañeros, los niños también sufren falta de adaptación social. Fernández insiste en que los padres juegan un papel clave: si ellos transmiten calma y confianza, los niños afrontan la transición de forma mucho más positiva.
Ajusta progresivamente los horarios de sueño
El pediatra recomienda no esperar al último día para cambiar las rutinas. Empieza a adelantar la hora de dormir 15 minutos cada día desde un par de semanas antes, porque "no pueden pretender que el lunes se duerman a las nueve si en verano lo hacían a medianoche". Con este método gradual, el cuerpo del niño se acostumbra poco a poco, evitando los desvelos de la primera semana de clases.
Los desayunos saludables ayudan a rendir mejor
La alimentación es otra de las claves del éxito escolar. El pediatra Fernández advierte que las galletas y los zumos no son un desayuno adecuado: "El cerebro necesita combustible real para aprender". En su lugar, recomienda incluir fibra y proteína a través de huevos, avena o frutas enteras. Estos alimentos aportan energía sostenida y mejoran la capacidad de concentración.
Programa un reencuentro con los amigos antes del primer día
El pediatra aconseja organizar encuentros con los compañeros del colegio en los días previos. "Los niños que ven caras conocidas se adaptan diez veces más rápido", señala el experto. Este contacto previo refuerza el sentido de pertenencia y reduce la inseguridad que puede generar el regreso a clase.
Los padres deben transmitir calma
La actitud de los adultos influye directamente en cómo viven los niños la vuelta al cole. "La ansiedad se contagia. Si ustedes están nerviosos, ellos estarán peor. Así que respiren y confíen en que sus hijos van a hacerlo bien", afirma Fernández con tal de apoyar a los padres. Mantener una comunicación positiva y evitar comentarios negativos sobre la rutina escolar ayuda a crear un ambiente de seguridad.
Gestionar las despedidas sin dramatismo
Este es consejo está dirigido especialmente a los padres con niños pequeños. El especialista recuerda que el llanto en la puerta del colegio es normal, pero aconseja tener un plan B. "Van a llorar, pero no se lo demuestren a ellos. Si no pueden irse después de dejarlos, organicen otra alternativa. Lo importante es no transmitir inseguridad", destaca el pediatra. Con el tiempo, los niños aprenden a asociar la escuela con un espacio seguro y enriquecedor.
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
- A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona
- Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro