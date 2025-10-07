¿Eres de los que devuelve el carro de la compra a su sitio? Esto dice la psicología

Si sueles realizar la compra en un supermercado y vas en coche, es probable que en el parking te topes con los carros sueltos. Es habitual que muchos clientes, cuando depositan las bolsas en su maletero, dejen el carro o la cesta 'tirado' en el aparcamiento esperando a que un trabajador lo deposite en su lugar.

Sin embargo, la ciencia también estudia este tipo de comportamientos y podemos determinar qué quiere decir cuando una persona sí devuelve el carro de la compra a su lugar. La respuesta, eso sí, es fácil de imaginar: eres más humilde, empático y responsable que aquellos que pasan de un gesto tan simple y cotidiano.

"Los gestos más altruistas corresponden a personas más maduras"

María Esclápez es una psicóloga que publica de vez en cuando en Instagram vídeos y consejos acerca de su campo de estudio: "el nivel de empatía de la gente se mide en carritos de la compra abandonados en el parking del supermercado", dice en una de sus últimas publicaciones.

Según expone la psicóloga, la psicología asocia los gestos altruistas con las personas más maduras, responsables y conscientes de que viven en un entorno social. También son aquellas que más se preocupan por otras personas, algo que sucede, por ejemplo, cuando cedes el turno en la cola del supermercado a una persona que lleva pocas cosas en la cesta o ayudas a una persona mayor a cruzar la calle.

Según María Esclápez, un gesto tan simple como devolver el carro o la cesta de la compra a su lugar de origen es símbolo de que estamos pensando en aquellos trabajadores que después tienen que recogerlos y aquellos otros clientes que no encuentran carros disponibles cuando hacen la compra.

Y lo más interesante de todo es que muchos expertos aseguran que esta generosidad es una herramienta que nos permitirá ser felices en la vida.