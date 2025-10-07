"Nunca me sentí parte del grupo": lo que aprendí como psicólogo de la exclusión en la adolescencia LGTBIQ+

Durante años de trabajo clínico con personas LGTBIQ+, una frase ha aparecido con frecuencia inquietante: "Nunca me sentí parte del grupo". Lejos de ser una expresión superficial, encierra una vivencia profunda de aislamiento que deja huellas emocionales duraderas. En el caso de adolescentes que forman parte del colectivo LGTBIQ+, esta sensación de no pertenencia suele comenzar temprano y acompañarse de un sentimiento de diferencia que, en muchos casos, no se verbaliza hasta años después.

La adolescencia es una etapa vital marcada por la necesidad de afiliación, validación y construcción de una identidad propia. Encajar en un grupo de iguales no es solo un deseo social, sino un componente clave del desarrollo emocional. Cuando esta necesidad se ve frustrada por actitudes de rechazo, burlas o simple invisibilización, las consecuencias psicológicas pueden ser significativas. La exclusión reiterada afecta la autoestima, incrementa la inseguridad y debilita la confianza en los demás.

En el trabajo con personas LGTBIQ+, es habitual detectar cómo han aprendido a vigilar lo que dicen, a ocultar cómo sienten, e incluso a modificar su forma de hablar o vestir para evitar señalamientos. Esta constante autoobservación genera tensión interna y, a menudo, un sentimiento de extrañeza respecto al entorno. Aislados emocionalmente incluso dentro de contextos escolares aparentemente diversos, muchos de estos adolescentes desarrollan una doble vida: una visible, adaptada y "aceptable", y otra oculta, donde habita lo que realmente son o sienten.

Las huellas psicológicas del aislamiento social temprano

La exclusión no siempre adopta formas abiertas o violentas. A veces se manifiesta en la falta de miradas cómplices, en las bromas que no incluyen, en los silencios que pesan más que las palabras. Esta forma de aislamiento, sutil pero persistente, puede tener un impacto profundo en el desarrollo emocional y en la construcción del autoconcepto.

Diversas investigaciones han mostrado que los adolescentes que sufren rechazo social prolongado presentan mayores niveles de ansiedad, síntomas depresivos y dificultades en la regulación emocional. En el caso de personas LGTBIQ+, estos indicadores suelen verse agravados por experiencias adicionales de discriminación, acoso o falta de referentes positivos en su entorno.

Desde la psicología, sabemos que el sentimiento de pertenencia cumple una función protectora frente al estrés. Cuando este se ve sustituido por la soledad o el miedo al juicio, es frecuente que aparezcan patrones de pensamiento autocríticos, hipervigilancia o retraimiento social. Algunas personas, tras años de vivencias excluyentes, interiorizan una narrativa que los sitúa como "equivocados", "raros" o "insuficientes", lo que obstaculiza el desarrollo de una identidad segura y positiva.

En la práctica clínica, muchas veces el trabajo terapéutico consiste en revisar estas narrativas, desmontar creencias internalizadas y abrir espacio para una comprensión más amable de la propia historia. Validar el dolor que produce la exclusión es un primer paso imprescindible para reconstruir la autoestima desde una base más compasiva y realista.

Invisibilidad y silencio: el peso de no poder nombrarse

Uno de los aprendizajes más frecuentes en las personas que han vivido exclusión por su orientación o identidad es que nombrarse implica riesgo. Riesgo de rechazo, de burlas, de perder amistades o afectos importantes. Por eso, muchas personas LGTBIQ+ eligen el silencio como estrategia de supervivencia, aun sabiendo que ese silencio también duele.

No poder compartir experiencias emocionales relevantes con el entorno cercano puede generar una sensación de desconexión que afecta incluso a los vínculos más significativos. Muchos adolescentes refieren sentir que deben interpretar un papel constantemente, lo que les impide mostrarse con autenticidad. Esta disonancia entre lo que se vive internamente y lo que se expresa hacia fuera puede derivar en sensaciones de alienación o falta de sentido.

En contextos escolares donde la diversidad no se nombra, no se visibiliza o no se celebra, los jóvenes LGTBIQ+ tienden a percibirse como "los únicos". La ausencia de referentes positivos o de figuras adultas con las que identificarse refuerza esta percepción de aislamiento. Además, la falta de formación en diversidad afectivo-sexual entre el profesorado contribuye a que estas experiencias pasen desapercibidas o se minimicen.

Acompañar a adolescentes en este contexto implica ofrecer espacios seguros donde puedan expresarse sin miedo al juicio. La posibilidad de poner en palabras lo vivido, de saberse escuchados y comprendidos, tiene un enorme valor reparador. En muchos casos, este proceso marca un antes y un después en la forma en que se relacionan consigo mismos y con los demás.

La importancia de construir redes de apoyo reales

A lo largo de los años, una de las constantes que he observado en el trabajo con personas LGTBIQ+ es la necesidad urgente de redes de apoyo significativas. Estas redes no siempre tienen que estar formadas por muchas personas, pero sí deben estar basadas en la aceptación incondicional, la escucha empática y la posibilidad de compartir sin miedo.

Las amistades, cuando son genuinas, pueden convertirse en refugios emocionales poderosos. En ocasiones, un solo vínculo seguro puede marcar la diferencia entre la resignación y la esperanza. No se trata de sobrecargar a otros con la responsabilidad del bienestar ajeno, sino de comprender que todos necesitamos sentirnos vistos y aceptados tal como somos.

También es importante reconocer el valor de los espacios comunitarios, tanto presenciales como virtuales, donde las personas LGTBIQ+ pueden compartir experiencias y sentirse parte de algo más amplio. Estos entornos permiten construir una identidad no desde la carencia, sino desde la pertenencia y la afirmación.

En contextos escolares, fomentar la creación de grupos de apoyo o iniciativas inclusivas puede contribuir a reducir el sentimiento de soledad. Asimismo, la presencia de adultos significativos que actúen como referentes de respeto y apoyo puede cambiar la trayectoria emocional de muchos jóvenes. La clave está en crear condiciones donde el bienestar no dependa de encajar, sino de poder ser.

Una mirada más compasiva hacia el dolor silenciado

Detrás de la frase "Nunca me sentí parte del grupo" hay una historia que merece ser escuchada. No es solo una queja pasajera, sino el reflejo de una herida profunda que afecta a muchas personas desde edades muy tempranas. Como psicólogo, he aprendido que validar este dolor no lo agranda, sino que lo hace visible, y en esa visibilidad comienza la posibilidad de repararlo.

Es fundamental que la sociedad, las instituciones educativas y los entornos familiares tomen conciencia del impacto que tiene la exclusión en el desarrollo emocional. No basta con no discriminar: es necesario activar formas concretas de inclusión, donde todas las personas puedan sentirse legítimas, valiosas y seguras.

Escuchar a quienes han crecido en la diferencia, ofrecer espacios de expresión y acompañar sin juzgar son pasos esenciales hacia una convivencia más justa y humana. Solo así podremos transformar esa sensación de no pertenencia en una experiencia de arraigo emocional que deje de doler con el tiempo.

* Ángel Rull, psicólogo.