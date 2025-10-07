Depresión y soledad no deseada: una combinación de alto riesgo

"Los días, últimamente, o mejor dicho en los últimos años, son muy parecidos uno a otro. Muchas veces pienso: podría ir a tal sitio y a tal otro, pero siempre mi respuesta es la misma: y sin ella, a dónde voy. Desde la muerte de mi esposa, soy otro". Así relata su vida Juan Luis Martí, de 83 años, vecino de Barcelona y participante en el documental 'Anhedonia dins la depressió' ('Anhedonia dentro de la depresión'). El testimonio de Juan Luis, que no logra superar su viudedad siete años después, tras una larga enfermedad de su esposa, pone sobre la mesa el binomio entre soledad no deseada y depresión.

Martí no tiene hijos, no tiene familia. Vive solo y acumula recuerdos en su domicilio. Trabajó como agente comercial y fue campeón del mundo de canto de canarios. Hoy se dedica a leer, a ver partidos de su equipo, el Español, y a recibir la compañía de Gabriel, voluntario de Amics de la Gent Gran, que lo visita semanalmente y le ayuda a resolver los baches del día a día. Sufre la soledad no deseada y admite que no logra superar el fallecimiento de su mujer, Marisa. Juan Luis es diabético y está perdiendo oído y vista.

Respecto a la depresión, dice no haber hallado comprensión ni soluciones por parte de los profesionales de la salud pública. Le recomendaron en una ocasión a una psicóloga con la que no logró establecer una relación de confianza. Y se muestra resignado a vivir solo. Está convencido de que su situación no tiene salida y en más de una ocasión ha pensado en poner el punto y final a su vida.

Víctimas del edadismo

"Es habitual que nos hallemos con personas que sufren soledad no deseada y a la vez tienen un problema de salud mental; la falta de contactos, la inexistencia de una red social, o estar sufriendo un duelo cronificado... todo esto tiene una afectación directa en tu salud mental y, por tanto, genera más posibilidades de sufrir una depresión", relata Albert Quiles, director de Relaciones Institucionales de la Fundació Amics de la Gent Gran.

La magnitud del reto es enorme. Según los últimos datos oficiales disponibles, del 2021, en Catalunya, 323 mil personas de más de 65 años viven solas. De estas, se calcula que un 30% sufren soledad no deseada. Es decir, 97 mil personas.

Montserrat Celdrán, decana de la Facultad de Psicología de la UB, describe que "tenemos un problema de soledad no deseada, y la preocupación ha de ser la de construir comunidades que cuiden a los demás, lo cual quiere decir que las relaciones implica un esfuerzo, implican dedicar tiempo al vecino, a los amigos, y no vivir en tu propia burbuja".

Depresiones sin diagnosticar

Quiles está al frente de una entidad que solo en Catalunya tiene más de 1400 voluntarios para atender a unas 1500 personas mayores que sufren soledad no deseada. Esto proporciona a Amics de la Gent Gran un radar de gran precisión sobre la salud mental en estas edades. Y lo lleva a constatar que "muchas de estas personas no están diagnosticadas, pero dicen no estar bien de ánimos, han ido perdiendo la capacidad de ilusionarse, se han entristecido, se han ido apagando y resulta que sí, que pueden tener una depresión".

La soledad catapulta la depresión

La experiencia de entidades como Cruz Roja y Cáritas con las personas mayores más necesitadas lleva a constatar que, en palabras de Quiles, cuando se sufre un contratiempo grave, como perder a tu pareja o no tener recursos, el hecho de que además se padezca soledad no deseada "es un factor que te catapulta a sufrir trastornos de ansiedad y depresión que se pueden cronificar".

La incomprensión de la sociedad

El director de relaciones institucionales de AGG se lleva metafóricamente las manos a la cabeza al describir cierta mentalidad de la sociedad sobre las personas mayores: "Se tiende a decir que, dado que es una persona mayor, es normal que esté melancólico y se tiene la percepción de que si tienen las necesidades básicas cubiertas, también las tendrán en la parte emocional".

Quiles añade: "Llegan a plantear que es normal que esa mujer recuerde a su marido y esté triste, pero ¿Podemos hacer algo para que esta mujer pueda transitar su duelo, pueda tener cosas que la motiven? No es normal que no pueda dormir y que llore todas las noches".

Escuchar sin paternalismo

Celdrán subraya: "Tenemos una sociedad que va tan deprisa que no tenemos tiempo para escuchar a los demás. No escuchamos a los jóvenes, no nos escuchamos a cualquier edad y no tenemos tiempo para escuchar a las personas mayores".

Mónica Santagata, psiquiatra del Centre Higiene Mental de Nou Barris, en Barcelona, describe lo que le comentan los pacientes: "Doctora, intenté hacer un tratamiento psicológico pero me dicen que a mi edad no merece la pena, que a mi edad no voy a cambiar, y que ya esto es así y que me pasa por mi edad". Santagata denuncia que el modelo médico "no es deliberativo sino paternalista" respecto a estas personas.

El riesgo de la cronificación

El riesgo, además, es el de la cronificación de este tipo de dificultades emocionales. "Trabajamos mucho con los voluntarios de AGG -describe Quiles- para mejorar su capacitación, porque es muy difícil acompañar a una persona que sufre soledad no deseada y una depresión y que no quieren hacer nada; es difícil entender que en realidad es que no pueden". Añádase a ello, que la depresión sigue siendo un tabú "y cuesta admitirlo y hallar espacios de confianza para que las personas se puedan abrir un poco", en palabras de Quiles.

Sergi Arenas, psicólogo, miembro del grupo de envejecimiento del Consell municipal de Benestar Social del Ayuntamiento de Barcelona, añade otro factor: "Muchas personas mayores han aprendido a estar indefensas y dicen 'estoy ya lo hace mi hija, no tengo edad, no seré capaz de hacerlo, por qué ir a terapia'... Y creo que debemos trabajar para que estas personas recuperen su agenda, y en ello hay una corresponsabilidad de las personas mayores y la sociedad que permite que esto suceda".