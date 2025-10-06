¿Qué significa realmente tener un TOC? El psicólogo Rafael Santandreu tiene la respuesta

Aproximadamente un millón de personas en España (entre un 2% y un 3% de la población) tiene un trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Una enfermedad con la que a menudo se frivoliza y que se puede confundir con manías personales. Sin embargo, se trata de un trastorno mental caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones; pensamientos, imágenes mentales o impulsos no deseados y recurrentes que causan malestar y ansiedad.

En el pódcast de La Fórmula, el psicólogo Rafael Santandreu ha explicado de qué se trata el TOC y cómo identificarlo. "La gente no sabe que tiene TOC y a lo mejor lo viene sufriendo durante décadas y no es consciente de esa pelota que tiene en la cabeza, que es el TOC", asegura.

De hecho, los síntomas del TOC suelen presentarse en la infancia o primera juventud. Las obsesiones más frecuentes suelen ser la preocupación por perder el control sobre el propio comportamiento, los pensamientos agresivos, la necesidad de simetría y orden o el temor a sentirse sucio o contaminado.

La duda-amenaza

"Un TOC es que la persona entra en bucle con una duda, yo le llamo una duda-amenaza y no puede salir de ahí y es algo un poco absurdo. A todos nos ha pasado que alguna vez tienes una situación que de repente te entra una duda y es importante y lo pasas mal", desarrolla Santandreu.

El psicólogo pone un ejemplo: "Te compras tu primer piso y el día antes de ir a firmar te entra la duda y empiezas a pensar si este piso será el correcto, a ver si la voy a cagar con el dinero que cuesta y estás hasta las 3 de la noche dándole vueltas y al final te dices a ti mismo, mira mente, déjame en paz porque ya está decidido, déjame en paz. Pero tienes un runrun ahí".

Esto, que le habrá pasado a todo el mundo, se magnifica cuando uno sufre TOC. "El que tiene TOC tiene eso todo el día, todos los días de su vida y por un tema X que no se puede salir de él porque es una duda amenaza y no la puede resolver y entra en ese bucle, es una cosa realmente brutal", advierte.

Compulsiones o rituales

Cuando una persona tiene TOC se siente "obligada" a realizar compulsiones o rituales para hacer frente a las obsesiones. Estos incluyen conductas de diversa naturaleza, como tener ciertos patrones, supervisar constantemente las cosas (por ejemplo, comprobar que se ha apagado el gas antes de salir de casa), repetir en silencio una palabra, una frase o una oración, ordenar u organizar los objetos de una determinada manera, o lavarse las manos constantemente. La mayoría de personas afectadas tienen a su vez obsesiones y compulsiones, pero las hay que solo tienen obsesiones.