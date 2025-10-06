Mario Alonso Puig, médico: "Una simple práctica de respiración ayuda a mejorar la coherencia cardíaca, reduciendo el estrés y fortaleciendo la salud del corazón"

Cada año, mueren más de 120.000 personas en España tras sufrir un infarto de miocardio o una angina de pecho, dos de las patologías mas graves y frecuentes vinculadas a la salud cardiovascular. Cada hora, mueren 13 personas en el país por una enfermedad cardiovascular.

Cuidar el corazón es fundamental para prevenir enfermedades y reducir factores de riesgo, las condiciones que incrementan la probabilidad de presentar enfermedad cardiovascular. Riesgos como la hipertensión arteria, hipercolesterolemia, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo y la falta de sueño.

Realizar una técnica respiratoria

Mario Alonso Puig, médico, conferenciante y escritor experto en crecimiento personal, presenta una técnica respiratoria sencilla para cuidar del corazón. "Investigadores de Harvard han demostrado que una simple práctica de respiración ayuda a mejorar la coherencia cardíaca, reduciendo el estrés y fortaleciendo la salud del corazón", asegura.

Obviamente, explica, la salud del corazón pasa por "el ejercicio físico la nutrición adecuada, el descanso nocturno; esenciales en la salud de nuestro corazón". Pero también por la respiración, para regular la presión arterial.

4 - 7 - 8

¿Cómo se realiza esta técnica? "La técnica, como te digo, es sencilla. Inspiras contando cuatro, retienes la respiración contando hasta siete y expiras lentamente contando hasta ocho. Hazlo y tu corazón, tu precioso corazón, te lo agradecerá", cuenta Alonso Puig. Inspirar en 4 tiempos, retener en 7 y exhalar lentamente en 8.

Explica Alonso Puig que "cuando añadimos a esta técnica algo tan sencillo como poner las manos en el corazón, sonreír suavemente y dirigir la atención a aquello por lo que nos sentimos agradecidos, el efecto se multiplica".

"¿Qué crees que pasaría en nuestras vidas si cada día regalásemos un minuto de gratitud a nuestro corazón?", concluye.