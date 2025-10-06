La dietista Sara Núñez avisa a las mujeres: "Sentir dolor es una señal de alarma"

En las I Jornadas Mujer y Salud de 'María Telo' para hablar de salud mental, muchas expertas en salud mental y hormonal han dejado sus propias enseñanzas. La psicóloga Inmaculada Valero, considera que ser mujer es un factor de riesgo "no por el hecho de ser mujer, sino por los roles heredados, adquiridos y normalizados con los que cargamos".

La primera ponente ha sido la ginecóloga Miriam Al Adib, con 'Menopausia: el nuevo orden hormonal', donde ha defendido una mayor autonomía de las mujeres en su salud. "Para que las pacientes tengan las riendas de salud deben estar informadas", ha explicado, a la vez que ha reconocido que "la mayoría de estudios médicos se realizan sobre cuerpos masculinos".

Después ha sido el turno de la sexóloga Betty López, quien ha hablado sobre 'El ciclo menstrual como signo vital', evidenciando cómo todavía se asocia al dolor cuando "hay otra manera de vivir la menstruación".

"Es un signo vital que nos permite leer, conocer e identificar mi estado de salud general", ha explicado.

Posteriormente la dietista Sara Núñez, miembro también de la Asociación de Afectadas por la Endometriosis (ADEC), ha abordado esta enfermedad aún desconocida e incomprendida. A través de la historia de 'Paula' y de la suya propia, Nuñez ha expuesto lo que esta enfermedad supone.

Según dice, se han normalizado tantas cuestiones, como el dolor, que no son normales, que son "señales de alarma", para resaltar la importancia de la dieta y el estilo de vida para tratar de controlar esta enfermedad.

"Cuidarse no es un acto individual, sino una práctica de reconocimiento y valoración de los derechos y necesidades de las mujeres, tanto en la vida personal como colectiva", ha defendido Julia Gonzalo, representante de María Telo – Feministas de Extremadura.