Alicia González, psicóloga, sobre la autocrítica: "A veces repetimos conductas que generan rechazo sin darnos cuenta"

En redes sociales vemos multitud de vídeos en los que se dan consejos para poner límites, alejarse de relaciones dañinas o, incluso, de cómo detectar a un narcisista.

Sin embargo, en una de las últimas publicaciones de la psicóloga Alicia González hemos visto que se ha enfocado en otra dirección: ¿qué pasa si la persona que agota a los demás somos nosotros mismos?

La importancia de la autocrítica

González ha empezado el vídeo diciendo que “hacer autocrítica duele, pero también nos hace crecer”. Es por ello que ha recordado que no se trata de ser “mala persona”, sino de que a veces repetimos conductas que hieren a otros sin darnos cuenta. Muchos de esos comportamientos nacen del miedo y de mecanismos de protección que acaban en muchos casos alejándonos de quienes tenemos cerca.

La humildad por delante

La psicóloga ha subrayado que este mensaje únicamente va dirigido a quienes rara vez se cuestionan algo, y, por el contrario, nunca cargan con culpas ajenas. “¿Qué parte de esto puedo estar aportando yo?”, se pregunta en la grabación.

La incapacidad de empatizar

González ha explicado que hay personas que sienten que los demás son demasiado sensibles, que creen tener siempre la razón o que aseguran haber vivido problemas “tres veces peores” que los de los otros.

Al final, estas actitudes no hacen otra cosa que ser gente incapaz de empatizar con los demás, teniendo una visión hostil del mundo y con relaciones cada vez más frágiles. “No te sirve de nada ir por la vida mirando a los demás desde arriba porque la gente no se va a sentir segura contigo”, ha dejado claro la terapeuta.

Practica la compasión

Ante esta reflexión, la experta en salud mental ha invitado a practicar la compasión y a abandonar la máscara de fortaleza que muchos utilizan para protegerse del dolor. “Aunque tú creas que esta actitud te protege de sufrir, lo está haciendo [sufrir]”.