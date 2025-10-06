'Anhedonia dins la depressió': así se hizo el documental que durante un año ha convivido con siete enfermos

Contar la historia de la depresión desde dentro y siguiendo durante un año, como mínimo, a tres personas con depresión. Esa era la idea inicial: dar voz a las subjetividades compartidas y responder así a la demanda de que las personas sean, por fin, protagonistas. Así nació, en el 2020, 'Anhedonia dins la depressió', de la mano del periodista de EL PERIÓDICO Fidel Masreal y, en un primer momento, del documentalista Ales Payà. Cinco años después, con la aparición de la productora Bas-Broadcaster y una serie de aliados institucionales, el documental ya es una realidad que cuenta con hasta siete protagonistas y la mirada del codirector y realizador Facundo Beraudi, además de fotografías y banda sonora especiales para la ocasión.

El otro codirector, Fidel Masreal, está implicado en la lucha por la salud mental a partir de la experiencia personal. Su madre sufrió una depresión mayor recurrente. El libro 'Conviure amb la depressió' ('Convivir con la depresión') es el primer fruto profesional de esa vivencia. Un libro que contó con el apoyo del Departament de Salut, que distribuyó una versión reducida del texto como apoyo pedagógico para profesionales y para familias.

La subjetividad como guía

Después de eso, la motivación inicial del documental fue la de acceder a la subjetividad de las mujeres y hombres que sufren una depresión o la han sufrido. Escuchar su testimonio sin filtros, sin apriorismos, sin la voz de ningún experto en la materia, y ver la evolución de sus vidas era la premisa fundamental para, como reclaman las entidades Salut Mental Catalunya o Obertament, normalizar la salud mental, romper tabús y prejuicios y dar cuenta de la dificultad que representa sufrir una depresión.

Apoyos

El documental fue posible gracias fundamentalmente a entidades como la propia Obertament, u hospitales como Sant Joan de Déu, así como organizaciones como Amics de la Gent Gran o el grupo Som Via. Todos ellos hicieron posible una cuestión esencial: poner en contacto a los documentalistas con personas que estuvieran de entrada dispuestas a dejarse acompañar con una cámara para retratar su día a día en la lucha contra la depresión. Los candidatos fueron muchos más que siete.

Durante meses tuvieron lugar encuentros 'online' y presenciales para concretar cómo se llevarían a cabo las grabaciones y conocer el estado de salud de cada uno de los protagonistas, su entorno familiar, su día a día y sus retos. Carmen Prieto, vecina de Mataró, fue una de las primeras personas que se mostró de acuerdo con la mirada del documental. Otras personas que desde el primer instante se abrieron a la posibilidad de grabar sus vidas fueron Juan Luis, Dayana y Andrea. Después se incorporarían Marcel·lí López, Carmen Llanes y también Joel, el más joven del grupo. Ninguno de ellos se conocía previamente. De hecho, residen en ciudades diferentes, salvo Carme y Juan Luis, ambos vecinos en distintos barrios de Barcelona.

"Parlem de depressió"

En paralelo con las primeras grabaciones, la productora del documental llegó a acuerdos con el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, así como con el Departament de Drets Socials. Con el consistorio, se acordó que el equipo produciría un vídeo específico sobre la vivencia de una depresión en una ciudad como Barcelona. Ese audiovisual fue presentado en un debate, 'Parlem de depressió', que tuvo lugar en Barcelona en diciembre de 2022, con la presencia de la mayoría de los implicados en la lucha por la salud mental (administraciones, entidades, empresas, jóvenes, indústria farmacéutica, etcétera).

'Parla'm de tu'

También la Diputación se implicó en el documental mediante una campaña llamada 'Parla'm de tu' ('Háblame de ti'), basada en cuatro piezas audiovisuales centradas específicamente en la salud mental de los jóvenes y en la necesidad de fomentar que los menores se sientan cómodos para expresar sus emociones íntimas.

Junto a estas campañas institucionales, entidades de referencia como el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a través de la Magic Line, apoyó también al documental, así como la Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica.

Tono cercano

Facundo Beraudi, autor de, entre otros documentales, 'La memoria de los huesos' (2017), sobre los desaparecidos de la dictadura argentina, pasa ser codirector del documental y hace posible que los relatos más íntimos puedan ser explicados desde la máxima proximidad, sin filtros, pero sin perder el respeto necesario. La realización de las entrevistas y conversaciones que hacen posible el documental se llevó a cabo con un equipo audiovisual mínimo para facilitar el objetivo fundamental del proyecto: describir directamente las emociones que recorren a las personas que pasan o han pasado por una depresión. No fue fácil y en más de una ocasión no existía el ánimo adecuado para grabar.

Pacte Nacional

Bajo el mandato de Magda Casamitjana, en el Govern de ERC presidido por Pere Aragonès, el Pacte Nacional per la Salut Mental apoya el documental y hace posible su finalización después de más de tres años de rodajes con siete protagonistas distintos. Casamitjana apuesta por el audiovisual de forma decidida. Y el cambio de Govern tras las elecciones autonómicas no supone cambios en la decisión institucional. Más allá de eso, los autores del proyecto han podido constatar la dificultad de obtener financiación para un proyecto de estas características, con un tema duro y sin personajes famosos.

Más de 60 horas de rodaje

Durante los años que ha durado el proceso de rodaje de entrevistas, Beraudi ha reunido más de 60 horas de grabaciones, con situaciones que han tenido que quedar fuera del documental y días de rodaje en los que ni se llegó a encender la cámara porque el protagonista no estaba en condiciones para hablar.

El proceso de montaje ha sido muy complejo, dada la necesidad de conjugar, al mismo tiempo, la evolución de cada una de las siete personas, evitar repeticiones, ofrecer ángulos complementarios y mostrar todo ello de forma narrativa. Los autores han declinado recrearse en situaciones extremas y han evitado cuestiones que, pese a su evidente interés, eran repetitivas o se alejaban del núcleo del relato.

Banda sonora

El proceso de montaje, que se alargó durante meses, se llevó a cabo, además, en paralelo con la incorporación de la banda sonora, a cargo de Josep Maria Gual, que la compuso para la ocasión y la interpretó junto a Andrea Peirón. Se trata de piezas de guitarra y violoncelo que encajan en los distintos estados de ánimo por los que transitan los protagonistas.

Objetivo: generar debate

Montaje, sonido, color, retoques, conforman la fase final del proyecto, en la que se diseñó el plan de difusión y se logró que 3Cat se uniera al proyecto para hacer posible su emisión en el Canal 33 (sábado 11, Canal 33, 22 horas). El documental se estrena este 6 de octubre en el cine Aribau, pero ya cuenta con distintas emisiones que servirán para propiciar mesas redondas y charlas. El objetivo inicial y último, según los autores, es lograr empatizar, sacudir, generar debate y lograr una mayor comprensión sobre una realidad compleja y dura. Y hacerlo con un mensaje de esperanza.