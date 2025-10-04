Esclavos de la dopamina. Así se titula un documento de una empresa de publicidad, Publicis, que afirma que el 38% de la población dice buscar estímulos constantes. La necesidad de estar constantemente estimulados es superior en dos colectivos: los jóvenes y los habitantes de las grandes ciudades. "A los españoles les gusta la dopamina, pero se resisten a considerarla como una esclavitud, sino como una bonita gratificación. Y es precisamente en esa gratificación donde reside la oportunidad para las marcas", afirma el texto. Los profesionales de salud mental han alertado en más de una ocasión del reduccionismo de hablar de psicología en términos de sustancias como la dopamina y piden una mirada no individual sino social.

Se debe fomentar la recompensa emocional a través de la innovación, la sorpresa y, en la medida de lo posible, la experimentación Estudio compañía Publicis

El texto de Publicis ofrece datos colaterales para explicar este fenómeno, como por ejemplo que la búsqueda en Google de conceptos como la dopamina ha llegado a la cifra de 600 millones. Lo más buscado son las plataformas de contenido en streaming y redes como TikTok (que ha aumentado las descargas un 53%). También se busca mucha información referida a planes, tanto los más referidos a actividad intensa como, en el otro extremo, los spas y el yoga.

Apetecible para las empresas

Esta dependencia de la actividad constante (que se manifiesta en detalles como 136 millones de clics en la opción 'omitir introducción' en las series de plataformas de streaming), es un caramelo para las compañías. El propio estudio afirma que "si de algo saben las marcas es de hacernos sentir bien y experimentar a través de todos los sentidos. Algo que debe ser nuestro mantra tanto en los mensajes como en los puntos de contacto. Para aprovechar la sed de dopamina, estos últimos deben fomentar la recompensa emocional a través de la innovación, la sorpresa y, en la medida de lo posible, la experimentación.

El foco se centra en los jóvenes y los residentes en grandes ciudades, y el mensaje es claro: "en ellos, el mental availability para nuestra aproximación dopamínica será mucho más receptivo y fácil de construir. Si somos una marca dopamínica, este es nuestro segmento. La cuestión es hacerlo desde sus códigos, entendiendo el momento y los porqués".

La otra cara

Para equilibrar estos mensajes, Publicis añade que existe otra vía: "Las personas parecen haber aprendido que no hay placer real si las emociones no están reguladas. Y que, a veces, la recompensa es el propio equilibrio. Proponer un placer más reposado, más poco a poco, más sostenido es una oportunidad para las marcas en su intención de conectar con una población que no solo busca el placer inmediato, sino que empieza a dar valor a una vida de disfrute más equilibrado.

El aviso de los profesionales

A esta visión empresarial se puede oponer, lógicamente, la llamada de atención de los profesionales de salud mental. La psiquiatra Marian Rojas afirma: "Nos cuesta concentrarnos, prestar atención, nos cuesta tolerar la frustración, nos cuesta profundizar, todo nos molesta..." y añade: "Tenemos deteriorada la corteza prefrontal y eso nos genera un pensamiento polarizado que tiene graves consecuencias en nuestra salud mental y en nuestra sociedad".

Las redes sociales tienen relación con este fenómeno, y Rojas considera que "hay dos sustancias que son las protagonistas de esto". Por un lado, la dopamina, la sustancia de la felicidad, hace que las neuronas se avisen las unas a las otras de que esa sustancia les gusta. Además, también les recuerda a las neuronas lo que les gusta, calma y da placer. Quieren repetir esa situación, pues es "un sistema de recompensa" y, como el cerebro no quiere que nos convirtamos en adictos a la dopamina, va generando tolerancia y dolor para contrarrestar.