¿Qué significa no teñirse las canas, según la psicología?

Las canas son unas inevitables compañeras de la vida. Nadie se escapa de ellas, por muy tarde que lleguen. Algunas personas escogen teñirse para mantener el color de pelo que tenían antes; otras, las aceptan y muestran sin complejos.

¿Qué significado da la psicología a lo segundo? La doctora Becca Levy, profesora de psicología y epidemiología de la Universidad de Yale, explica como afecta la percepción del envejecimiento natural en la calidad de vida.

Levy ha investigado cómo influyen los estereotipos sobre el envejecimiento en la salud: "Cuando las personas internalizan imágenes positivas sobre el envejecimiento, tienden a vivir más y en mejor estado".

Una oportunidad para aceptar el proceso natural de envejecimiento

Según explica el medio 'Self', especializado en salud y cuidado personal, muchas personas ven en las canas una oportunidad para aceptar su proceso natural de envejecimiento y mostrarse auténticas, desafiando las normas sociales que valoran la juventud.

Durante el confinamiento por el COVID-19, al no poder ir a peluquerías, muchas mujeres empezaron a dejar crecer sus canas y encontraron en ello una forma de empoderamiento y liberación personal.

Desde el portal 'Eatingwell' destacan algo parecido: "Algunas mujeres optan por no teñirse como una forma de protesta contra los estándares de belleza que exigen una apariencia juvenil constante".

La belleza no está limitada por la edad. El gris puede convertirse en un símbolo de experiencia, de identidad y presencia.

Una búsqueda de la autenticidad

Hay otro aspecto que también juega un papel determinante: el bienestar emocional. Dejar de teñirse puede aliviar la presión de mantener una imagen fija, lo que conlleva una reducción del estrés y una mejora en la salud mental.

Vanessa Cecil, profesora en la Universidad de Exeter, llevó a cabo un estudio llamado "Edadismo y canas: ¿deben las mujeres mayores elegir entre sentirse auténticas y parecer competentes?", donde se explica que "en las sociedades occidentales, la anciana es un personaje poco deseable, se la ve como incompetente, si es que se la ve".

Pero ahora, frente a los estándares imposibles de ser naturales y permanecer jóvenes para siempre, surgen mujeres que buscan la autenticidad", explicó en la web 'We Life'.

Pese a que mayoritariamente son las mujeres quienes se tiñen para ocultarlas, lo cierto es que cada vez más hay personas que ya no lo hacen, como forma de aceptación de uno mismo, empoderamiento y bienestar emocional.