Omar Rueda, psicólogo: "El Estado israelí tiene muchas conductas psicopáticas"

Acaba de publicar, tras diez años de trabajo, 'Los narcisistas que nos rodean. Psicópatas encubiertos' (RBA). Omar Rueda, psicólogo y educador social, nos da pautas para identificarlos y advierte de que no solo se trata de individuos. También colectivos enteros pueden tener conductas psicopatológicas y llama a la empatía y la solidaridad como antídoto.

-Imagino que no es fácil descubrir a los psicópatas. ¿Cómo es su proceso con las víctimas?

-El que actúa de forma encubierta, a menudo se presenta como alguien mediocre, para que no dudes de él. Caes en la trampa de pensar que no te puede hacer daño. Pero ta va embriagando, como un narcisista, pero desde un lugar diferente. Si te usa como blanqueo de su imagen, no recibirás el abuso directamente. Muchas mujeres conviven con un psicópata encubierto y no han sido conscientes de ello hasta que él muere y las víctimas llaman a su puerta y le explican lo que hacía su marido.

Muchas mujeres no son conscientes de convivir con un psicópata hasta que él muere y las víctimas llaman a su puerta

-¿Hacia dónde llevan a la víctima?

-Empiezan con devaluaciones sutiles para generar el refuerzo intermitente, eso genera una adicción y es la base del vínculo traumático que hace que la persona no se pueda ir de allí aunque el abuso vaya in crescendo. Y lo que viene son fases de pérdida de identidad, aislamiento social, puedes perder tu trabajo, tu salud y luego te descartan.

-Los psicópatas disfrutan del sufrimiento del otro?

-Sí, el impulsivo, que acaba en cárceles. Y el encubierto, que ha aprendido a trasladar el objeto de deseo del abuso, con microacciones. El maquiavelismo le hace de nutriente a posteriori. Induce a creencias, manipula a otros, va creando narrativas, escenas, todo esto le va nutriendo de forma sádica. Todavía no ha matado a la persona, no la ha inducido al suicidio, pero cada agresión invisible lo va nutriendo.

-El psicólogo puede cambiar?

-No puede cambiar. Empeora en su arte de depredar y de crear personajes.

El psicópata no puede cambiar. Empeora en su arte de depredar y de crear personajes

-Entiendo que la víctima queda herida.

-Es un estrés postraumático que conlleva un duelo traumático. Lo que peor lleva es darse cuenta de que ha sido estafada emocionalmente.

-¿Hay muchos psicópatas entre nosotros?

-Por suerte, no, pero uno vale por diez mil en el dolor que provocan. Y si es de un perfil espiritual o político, que ya es en masa, pues hace muchísimo daño.

Omar Rueda, autor de 'Los narcisistas que nos rodean. Psicópatas encubiertos'. / Ferran Nadeu / EPC

-Crees que en la sociedad Occidental, con la soledad no deseada, individualismo, vulnerabilidad, necesidades emocionales, es un caldo de cultivo para los psicópatas?

-Sobre todo a nivel espiritual. Estamos tan solos y el sistema necesita que estemos solos, que seamos depresivos funcionales, porque eres más manipulable, te cuesta más revelarte ante el sistema. Para este perfil espiritual, comunal, lo que está pasando, el aislamiento, el umbral narcisista en que vivimos, es perfecto para ellos. Y ahora ya estamos entrando en un modo psicopático. Hay sociedades enteras que son psicopáticas. Justifican lo injustificable.

El umbral narcisista en que vivimos es perfecto para ellos. Hay sociedades enteras que son psicopáticas

-¿En qué está pensando?

-Estoy pensando en como muchos jóvenes israelitas justifican la matanza de miles de niños palestinos, en ese lavado de cerebro de un Estado que tiene muchas conductas psicopáticas, viene de un trauma muy fuerte. Tiene sentido que replique todo ese dolor.

Israel tiene muchas conductas psicopáticas, viene de un trauma muy fuerte. Tiene sentido que replique todo ese dolor

Y tenemos a gente que no pertenece a ese pueblo que también lo justifica desde las ideologías, desde los dogmas. Cuando hemos llegado a este punto en el que estamos tan deshumanizados, cualquier referente con un poco de energía y determinación puede lavar cerebros.

-O sea, que hablamos de comunidades enteras con conductas psicopáticas, en un mundo en el que, en cambio, se tiene acceso a la información veraz.

-Si analizas la estructura de Israel y las comparas con las heridas narcisistas o psicopáticas -el pueblo perseguido, el ataque de los antijudíos, etcétera- hay mucho victimismo. Es lo mismo que utiliza un perfil psicopático. Solo has de coger lo que digo en mi libro y lo trasladas a lo macro, no solo para Israel sino para muchos dirigentes.

-Hubo protestas de ciudadanos israelitas cortando la carretera para que no entraran camiones con alimentos a Gaza...

-Justificar la barbarie nos deshumaniza y es un umbral que si lo pasamos no hay retorno, porque estamos cada día normalizando más la distorsión. Lo que antes era un meme de mal gusto en dirigentes políticos ahora es la normalidad. Estamos tan disociados los seres humanos... Y estos dirigentes, muchos de ellos psicópatas, ellos no se disocian, no conectan con el dolor emocional, no tienen por qué disociarse.

Estos dirigentes, muchos de ellos psicópatas, no se disocian, no conectan con el dolor emocional

Tú te disocias porque te duele lo que está pasando. Usan que estemos tan disociados para que normalicemos, desde una amnesia continuada. Es lo que hace un perfil así con su víctima a nivel interpersonal. Usa su disociación para fragmentar aún más su mente.

-Afirma que no hay vuelta atrás cuando esta conducta sucede a nivel colectivo...

-No hay vuelta atrás

-¿Cuál es el antídoto?

-Empatía, solidaridad empática. Tenemos que volver a ser solidarios. La cooperación entre nosotros es mucho más interesante que la competitividad. Un narcisista compite, es envidioso. Una persona empática coopera. Sumarte a ti le suma a él. Tenemos que ir más hacia ese lugar.