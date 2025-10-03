Salud mental
La psiquiatra Marian Rojas, sobre tener exigencias muy altas: "Nos hace vivir bajo el peso de expectativas ajenas"
"Vivir en alerta constante es como sentir una mirada invisible que juzga cada gesto y cada palabra"
La psiquiatra Marian Rojas: "Hay vida después de la muerte, yo sentí como mi hermano me protegía cuando me atracaron"
Marian Rojas, psiquiatra, sobre el ‘multitasking’: “Nuestra mente no está diseñada para vivir en modo de atención dividida constante”
Cloe Bellido
La prisa, la comparación y la presión por ser la mejor versión en todos los ámbitos se ha convertido en una carga insoportable para muchas personas. Esa sensación de tener que rendir cuentas constantemente, de no ser suficiente o de no estar dando el máximo les hace vivir con el piloto automático y no disfrutar del día a día.
Los expertos en salud mental están reivindicando en los últimos años el impacto negativo que tiene la autoexigencia y la búsqueda constante de aprobación de nuestro alrededor. La psiquiatra Marian Rojas describe con precisión esta presión y altas expectativas externas, algo que nos aleja de una vida tranquila.
"Vivir en alerta constante es como sentir una mirada invisible que juzga cada gesto y cada palabra. Es la sensación de estar siempre a prueba, intentando superar un examen que nunca termina", ha escrito Marian Rojas en su cuenta de Instagram, donde invita a reflexionar constantemente sobre las presiones laborales y cómo las altas expectativas llevan a la frustración.
"Esa tensión desgasta: roba la espontaneidad, convierte lo cotidiano en un escenario de vigilancia y nos hace vivir bajo el peso de expectativas ajenas. Poco a poco, se pierde la libertad de ser uno mismo", ha asegurado. "Solo cuando soltamos la necesidad de aprobación recuperamos la calma, la autenticidad y el derecho a vivir desde nuestra propia verdad", finaliza la psiquiatra.
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
- ¿Cuáles son los bolets comestibles más frecuentes en Catalunya?
- La escuela redescubre los apuntes: 'No solo ayudan a fijar conceptos, también a enfocar la atención
- El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies ya tiene luz verde y allana el camino al Catalunya Media City