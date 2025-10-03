La psiquiatra Marian Rojas, sobre tener exigencias muy altas: "Nos hace vivir bajo el peso de expectativas ajenas"

La prisa, la comparación y la presión por ser la mejor versión en todos los ámbitos se ha convertido en una carga insoportable para muchas personas. Esa sensación de tener que rendir cuentas constantemente, de no ser suficiente o de no estar dando el máximo les hace vivir con el piloto automático y no disfrutar del día a día.

Los expertos en salud mental están reivindicando en los últimos años el impacto negativo que tiene la autoexigencia y la búsqueda constante de aprobación de nuestro alrededor. La psiquiatra Marian Rojas describe con precisión esta presión y altas expectativas externas, algo que nos aleja de una vida tranquila.

"Vivir en alerta constante es como sentir una mirada invisible que juzga cada gesto y cada palabra. Es la sensación de estar siempre a prueba, intentando superar un examen que nunca termina", ha escrito Marian Rojas en su cuenta de Instagram, donde invita a reflexionar constantemente sobre las presiones laborales y cómo las altas expectativas llevan a la frustración.

"Esa tensión desgasta: roba la espontaneidad, convierte lo cotidiano en un escenario de vigilancia y nos hace vivir bajo el peso de expectativas ajenas. Poco a poco, se pierde la libertad de ser uno mismo", ha asegurado. "Solo cuando soltamos la necesidad de aprobación recuperamos la calma, la autenticidad y el derecho a vivir desde nuestra propia verdad", finaliza la psiquiatra.