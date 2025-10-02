El truco infalible de Rafael Santandreu, psicólogo, para dejar de ser un tardón: "Ahora soy una persona más relajada y feliz"

Llegar tarde a los sitios es, para muchas personas, una realidad inevitable. Ser puntual parece una tarea sencilla, pero para muchos no lo es. La mala organización, calcular mal el tiempo e ir siempre con prisas no ayudan a cumplir con los horarios ni a llegar a la hora justa al lugar indicado.

El psicólogo y divulgador Rafael Santandreu tiene un truco infalible para ser puntual que ha revelado en el programa 'Atrévete' de Cadena Dial. Una práctica que, además de ser útil para evitar contratiempos o causar mala impresión, aporta grandes beneficios a nivel personal.

El experto se basa en su propia experiencia: "Yo cuando era jovencito casi siempre llegaba tarde a todas partes. Parecía una maldición pero todo cambió un día concreto, en un momento concreto".

Lo que hizo fue implementar un método sencillo pero eficaz para no llegar tarde a los sitios. "Ese truco, aparte de hacerme llegar puntual a todas partes, me ha convertido en una persona más relajada y más feliz", asegura.

La clave, la anticipación

Y ese secreto no es otro que ser previsor y anticiparse a la hora de llegar a las citas que tenemos programadas. Según Santandreu, "simple y llanamente, llegar a los sitios media hora antes".

El psicólogo pone un ejemplo para entenderlo: "Si yo tengo que ir al dentista y la consulta es a las 11, tengo que llegar a las 10 y media, con media hora de anticipación".

¿Y qué hacer con ese tiempo extra? "Pues busco una cafetería cercana, me siento, me tomo un café y leo el periódico. Cuando quedan cinco minutos, subo a la consulta. Si hay un imprevisto, cuento con esa media hora de margen", cuenta el especialista.

Tiempo para uno mismo

Más allá de la puntualidad, este sencillo hábito ofrece muchos beneficios. Según Santandreu, "el hecho de salir con tanto tiempo de anticipación hace que vaya más relajado a los sitios, no deprisa y corriendo".

Además, lo que para muchos puede parecer una pérdida de tiempo, puede servir como desconexión y pasar tiempo con uno mismo: "Salgo de casa con las manos en los bolsillos y piendo, ¿cómo voy a ir? ¿Autobús o andando? Me pongo los cascos, me pongo música..."

Santandreu concluye: "No solo he aprendido a ser puntual, sino que he introducido mucha más paz en mi vida, y es muy fácil". Por eso, recomienda este método a todos: anticiparse es la clave para ser puntual y, al mismo tiempo, vivir con más tranquilidad.