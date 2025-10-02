Un documental inédito acompaña durante más de un año la vivencia de siete personas con depresión

El próximo lunes 6 de octubre se estrena en el cine Aribau de Barcelona un documental inédito. Bajo el título 'Anhedonia dins la depressió' ('Anhedonia dentro de la depresión'), este audiovisual es una aportación inédita a la comprensión del trastorno depresivo: un acompañamiento del dia a día de siete personas con depresión durante más de un año. El documental se inició cinco años atrás con el objetivo de dar voz exclusivamente a las primeras personas.

El audiovisual es una producción de Bas-Broadcaster, y cuenta con el apoyo de las principales instituciones catalanas (el Pacte Nacional per la Salut Mental, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputació de Barcelona) y ha contado con un equipo científico asesor formado por profesionales expertos en salud mental y por las principales entidades sociales del sector, Salut Mental Catalunya y Obertament. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu y la Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica también han apoyado esta iniciativa-

"El tunel está iluminado"

Una de las recomendaciones más repetidas por los expertos y gobierno en cuanto a la salud mental es la de dar voz a las primeras personas, hacerlas protagonistas de su proceso de recuperación. En este sentido, el documental, codirigido por Facundo Beraudi (con una larga experiencia en documentales) y Fidel Masreal, coordinador de SanaMente, se centra exclusivamente en los relatos de los siete protagonistas -de 18 a 83 años de edad, con trayectorias, contextos socioeconómicos y tipos de depresión diferentes- y de sus familias. El audiovisual recorre la evolución de su estado emocional y comparte los avances y los retos que se plantean en cuanto a la lucha contra el trastorno.

"Hay luces en el túnel", confiesa uno de los protagonistas meses después de relatar su experiencia íntima como la de estar situado en el interior de un túnel sin luces en el que no se ve ni el principio ni el final. "He cambiado", afirma con una gran sonrisa otra de las mujeres que forman parte del audiovisual, tras años de sufrimiento. Joel, el protagonista más joven -que debutó con la depresión a los 13 años- también relata la importancia de la familia y de los amigos íntimos para superar los momentos más duros de la depresión, que tienen que ver en muchas ocasiones con las ideaciones suicidas.

Un fenómeno con muchas caras

La comunidad científica insiste en atribuir la depresión a un conjunto de causas biológicas, psicológicas y sociales. En las reflexiones de los protagonistas del documental aparecen las cuestiones que pivotan en torno a este desafío: la medicación, la soledad, la importancia de contar con acompañamientos de calidad, el suicidio, el estrés laboral, los trastornos de la conducta alimentaria, los traumas infantiles, el maltrato, la depresión posparto o el abuso del alcohol, entre otras cuestiones que en ocasiones tienen relación con la depresión.

El documental se emitirá en municipios como Parets del Vallès. Maó y Girona, así como en la UAB y el Col·legi Oficial d'Infermeres de Barcelona. Y el día 11 de octubre en el Canal 33 del 3Cat y que a partir de entonces también se lleven a cabo otras proyecciones y debates en ciudades, universidades y organizaciones vinculadas a la salud mental durante los próximos meses.