La receta de la felicidad de tres referentes de la autoayuda

¿Qué es la felicidad? Esta es una de las preguntas más determinantes de la historia de la Humanidad. Tres grandes autores de la autoayuda -Xavier Guix, Francesc Miralles y Álex Rovira- ofrecen en un nuevo libro, titulado Esencial, una serie de recetas. Sin duda discutibles, pero claras y directas.

Evitar las grandes expectativas

"Las personas con grandes expectativas -sobre su vida, sobre los demás- tienden a ser infelices", escriben los tres autores. Y añaden que las personas "sencillas y afortunadas" viven precisamente casi sin expectativas. "Son muy prácticas a la hora de afrontar las adversidades".

Creer

Es uno de los tres pilares en los que se basa la teoría de la felicidad de los tres autores, junto a crear y alcanzar. Creer es sinónimo de que "con sus imperfecciones, tu vida es dichosa y completa" y eso te permitirá "vivirla con felicidad, aunque pierdas cosas por el camino".

La felicidad no es un estado permanente, sino un camino dinámico que sufre retrocesos y avances Xavier Guix, Albert Miralles, Álex Rovira — Autores de "Esencial"

Crear

Es el siguiente paso: "A medida que trabajes con tus creencias, abrirás la puerta a un pontencial creativo que puede transformar tu día a día"

Alcanzar

Según Miralles, Guix y Rovira, "una parte esencial de la felicidad es ver cómo nuestras acciones dan frutos, consolidando el círculo vicioso: "creo que puedo y, por tanto, actúo, consigo y vuelvo a creer". Para ellos, la clave es entender que la vida es "una suma de aciertos y errores, de ascensos y caídas. Lo único constante es el cambio".

La felicidad como camino

También es parte de la receta entender, según estos profesionales, que "la felicidad no es un estado permanente, sino un camino dinámico que sufre retrocesos y avances. Es una tónica, una tendencia vital".

Diferenciarla de la alegría

Los autores recuerdan que la felicidad se piensa y la alegría se siente, que no podemos ser felices todo el tiempo pero sí "cultivar la alegría de la que participan los perros, los gatos y otros seres", de manera espontánea.

Crear alegría

Otro ingrediente de esta receta para ser felices es, según estos autores, la necesidad de "entregar a personas que no conocemos pequeños actos de bondad". "La felicidad es hacer felices a los demás", afirman, citando al protagonista de "El viaje de Héctor".

Plenitud

Los autores reflexionan sobre la necesidad de construir una felicidad que no dependa de influencias externas, mediante una cierta aceptación de lo que no podemos cambiar y llevando una vida plena: "Una vida plena es una vida que no necesita nada, ni siquiera ser feliz, porque ya habita en la felicidad".

No idealizar el pasado

Otro elemento que nos lleva a la felicidad, según la propuesta de estos autores, es evitar mirar atrás e idealizar lo vivido. La presencia "pura", el simple hecho de ser, es una de las claves de la felicidad, sin ansiar un futuro ideal.

Disponer de resiliencia

O, dicho de otro modo, aprender a relativizar los pequeños problemas del día a día y "comprometernos con lo que hacemos sin tampoco quedar atrapados en expectativas concretas. En lugar de obsesionarnos con el resultado, debemos apreciar el proceso".