María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»

Con todas las manos levantadas en el salón de actos del Auditorio Mar de Vigo, la psiquiatra infantojuvenil y divulgadora María Velasco dejó constancia de que la salud mental del alumnado es una de las principales preocupaciones de los docentes y educadores en la actualidad. La importancia de la misma en los entornos educativos fue precisamente la cuestión que abordó en el Foro de Educación impulsado por FARO -del grupo de El Periódico- aportando, en primer lugar, datos verdaderamente preocupantes como que las consultas se han triplicado.

La especialista afirmó que "la sociedad en la que vivimos no ayuda a mantener la salud mental" y, en este sentido, hizo referencia a que no solo los menores atraviesan dificultades en este ámbito, sino que la mayor parte de los adultos sufren el gran mal de estos tiempos: el estrés crónico y sus consecuencias, un paso intermedio entre una buena salud mental y los trastornos mentales, en el que se despiertan los síntomas de alerta.

María Velasco analizó que las dinámicas propias de una sociedad narcisista, individualista, con falta de valores éticos y sin empatía, no pone nada fácil trabajar por un cambio desde las aulas, especialmente teniendo en cuenta los grandes problemas que enfrentan los docentes, tales como los problemas de conducta, de aprendizaje e incluso las autolesiones. Sin embargo, frente a un escenario de desesperanza la psiquiatra defendió "la resistencia".

La divulgadora hizo hincapié en que «estamos ante un cambio social de enorme envergadura y tenéis que ser conscientes de que somos agentes cruciales para cambiar el rumbo de las cosas, gracias a la plasticidad neuronal de niños y adolescentes, podemos hacerlo, por lo que, si solo es posible hacer una cosa en el aula como docentes, lo más importante es lograr vincularse con los alumnos. Es un camino de largo recorrido, pero debéis tener la certeza de que estáis preparados para impulsar ese cambio».

La psiquiatra abordó el acoso escolar, puesto que "tiene una afectación directa sobre la ideación suicida y también genera cuadros depresivos y de ansiedad", apuntando que "en la infancia y en la adolescencia es una dinámica esperable, pero también tenemos que tener presente que es una oportunidad para enseñar, no desde la extorsión o recriminación, sino creando un centro o un entorno escolar en donde los cuidados entre todos los alumnos sea uno de los pilares fundamentales".

En su intervención, Velasco explicó que "uno de los grandes motivos del deterioro de la salud mental es el hecho de caer en el error de pensar que los niños crecen solos. A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos. Su aparato psíquico es muy inmaduro y nosotros, como adultos, tenemos que garantizar a los menores que crezcan como personas", por lo que animó a los asistentes a ser motor de cambio y a tener presente que "una tendencia no es un destino".