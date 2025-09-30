Cambiar de antidepresivo o añadir una psicoterapia es más eficaz que aumentar la dosis, según un estudio

Una investigación dirigida por el grupo del área CIBER de Salud Mental -organismo del Carlos III con expertos del Hospital del Mar y del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, junto a la Universidad Autónoma de Madrid- concluye que las personas con depresión que están medicadas y no mejoran, experimentan un cambio positivo si lo combinan con una psicoterapia o cambian a otro tipo de antidepresivo, que no si reciben una dosis mayor del medicamento clásico, el de la gama de los ISRS.

"La pregunta pragmática que intentaba responder este estudio -explica el psiquiatra, investigador y director del Hospital del Mar de Barcelona, Víctor Pérez- es qué podemos hacer cuando un paciente toma antidepresivos ISRS y no responde a las ocho semanas; de acuerdo con este estudio, la primera conclusión es que hacer algo es mejor que subir la dosis".

Aumentar, cambiar o combinar

Este estudio se centra en las pastillas que actúan como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), que son recetadas muy habitualmente al inicio de un trastorno depresivo pero cuyo efecto es limitado (el grado de respuesta está en torno al 50 o 55% tras ocho semanas de dosis. En el estudio del CIBER han participado 257 personas con depresión que recibían este fármaco pero que este tratamiento era insuficiente para ellas.

Cinco estrategias

La investigación ha comparado cinco tipos diferentes de estrategias médicas: mejorar la dosis del antidepresivo, cambiarlo por otro, combinarlo con litio (un estabilizador del estado de ánimo, muy común en el trastorno bipolar), usar un antidepresivo distinto (nortriptilina) o añadir una psicoterapia centrada en la resolución de problemas. Seis semanas después de estos cambios, los pacientes que recibieron alguna de las opciones basadas en cambiar de fármaco o añadir psicoterapia tuvieron mejores respuestas clínicas (un 28%) que los grupos que recibieron mayor dosis de su pastilla antidepresiva (14%), y tuvieron una reducción más intensa de los síntomas depresivos -según la escala Hamilton, una de las más comunes para medir la depresión.

La terapia de resolución de problemas

Pérez explica que añadir al fármaco ISRS -sin aumentar su dosis- una psicoterapia ("problem solving") ha sido útil porque "se trata de una terapia de resolución de problemas que lo que hace no es lo que comúnmente hacen familiares y amigos -dicen al paciente que debería estar bien porque tiene una buena vida- sino que identifica el problema que más preocupa al paciente y ayuda a que sea el mismo paciente el que busque soluciones, y normalmente este habla de cosas factibles como dar un pequeño paseo".

Pérez añade que una de las conclusiones de este estudio, iniciado en el 2008, es que "los enfermos depresivos pueden seguir un tratamiento farmacológico o psicoterapia, ambas son estrategias útiles; la psicoterapia es más lenta, los fármacos son más baratos y rápidos; y lo que mejor funciona es trabajar con ambas estrategias juntas".

Lo menos eficaz, lo más habitual

Por el contrario, y siempre según este estudio, subir la dosis es la peor de las estrategias (es la más común en el día a día clínico). Mejor resultado que eso da combinar el antidepresivo que estaban tomando los pacientes con un fármaco diferente, la nortriptilina. Por encima de esta opción, en cuanto a resultados, está la de añadir sales de litio (habituales en tratamiento del trastorno bipolar). Sin embargo, esta opción se tolera mal por los efectos secundarios y los pacientes acostumbraban a abandonarla.

El tratamiento más eficaz (lo cual no significa, por supuesto, una respuesta favorable de todos los pacientes) fue cambiar de antidepresivo ISRS a la venlafaxina, que pertenece a la familia de los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina y Norepinefrina (IRSN). Y, por encima de esta opción, la mejor es combinar el fármaco con el que se ha iniciado el tratamiento con la psicoterapia de resolución de conflictos. "Subir la dosis funciona peor que el resto de opciones, que todas son válidas y útiles", insiste el psiquiatra e investigador.

En el trabajo han participado también investigadores del Institut de Recerca Sant Joan de Déu, el Hospital Clínic de Barcelona, Bellvitge, el Ramón y Cajal, la Facultad de Medicina de Valencia y el 12 de Octubre.