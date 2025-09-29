"Hay un comportamiento predecible en los niños de Gaza: una espiral inacabable de ira"

Ante la terrible vivencia del genocidio en Gaza, la oenegé Ayuda en Acción ha llegado a un acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) para intentar ofrecer atención emocional a niñas, niños y adolescentes. Hablamos con Jorge Cattaneo, director general de Ayuda en Acción, sobre crisis humanitarias y salud mental.

-En primer lugar, ¿Cómo describiría el impacto psicológico que están sufriendo los menores en Gaza?

-En una palabra, devastador. Es fácil de visualizar. Es muy fácil visibilizar como esa situación de vulnerabilidad tan extrema durante tiempo, ese abandono, ese desprecio que viven por sus derechos, por los aspectos más básicos de su vida van a dejar una huella para siempre en estas familias y en estos niños. Todos sabemos que la niñez es el momento en el que construimos nuestra identidad, nuestra estructura de valores, nuestras emociones. ¿Cómo nos imaginamos estos niños dentro de veinte años?

-En este sentido. ¿Cómo podemos medir psicológicamente el impacto a medio plazo sobre estos niños?

-Hay un comportamiento fácilmente predecible, que es rabia. Es predecible hacia quién se va a canalizar esa rabia. Y creo que eso está detrás del motivo o de la forma en la que Israel está afrontando este conflicto. La situación de Israel en la región es compleja, pero la manera de reducir tus riesgos y tus amenazas -aunque sea solo desde este punto de vista- no es esta. Israel no va a conseguir la paz así, nunca.

Imagen de un grupo de menores atendidos por la UNRWA en Palestina / Cedida por UNRWA

Está alimentando un caldo de cultivo para que generaciones y generaciones de jóvenes odien al Estado de Israel y busquen las alternativas de canalizar ese odio. Están echando gasolina a un contexto complejo. Y añadiría: tú puedes tener ira, pero si la combinas con que no tienes nada que perder, el resultado solo puede ser uno. Me sorprende cualquier otro tipo de resultado diferente. A nivel personal, como colectivo y a nivel geopolítico me sale lo mismo: más violencia, menos paz, una espiral inacabable de ira.

-¿Qué está haciendo Ayuda en Acción en lo concreto para tratar de paliar ese trauma?

-Las condiciones para trabajar son muy extremas. Eso reduce muchísimo cualquier metodología estructurada, medida. Son unas condiciones realmente complejas.

Trabajamos en la ayuda alimentaria, que incluye agua, salud, en reforzar la estructura de profesionales de atención psicosocial para atender, sobre todo, a traumas severos, niños que han perdido a toda su familia, que han visto morir a sus familiares delante... Esto lo hacemos a través de algo que en Gaza es paradógico: la creación de espacios seguros. A veces es una manta en el suelo, una tela y alguien que te acoge y dos o tres más como tú. Son refugios que se van moviendo a medida que se va moviendo el conflicto. Y trabajamos con ellos desde dinámicas familiares, actividades educativas, recreativas, que ayuden a los chicos a salir de esa realidad tan dura, a sentir que no estén solos. Atendemos a 90 mil personas.

-¿Había visto algo parecido?

-No en esta escala, con este nivel de intensidad y con una forma tan concentrada, porque se trata de un ejército probablemente de los más tecnificados del mundo, haciendo un trabajo exhaustivo de destrucción. Es difícil compararlo con una guerrilla en Sudán del Sur o en el norte de Mozambique.

Sin embargo, los problemas que generan son similares: familias desplazándose de un lugar a otro huyendo del conflicto, víctimas de violencia que han visto fallecer a personas... Los efectos a nivel individual son similares.

Imagen de las actividades de la UNRWA en Palestina / Cedida por UNRWA

-En el trabajo de cooperación con menores, ¿Se tiene suficientemente en cuenta el factor psicológico?

-No, la realidad es que no. El motivo de este proyecto con la UNRWA es porque nos dijo que era un programa que le costaba muchísimo convencer a los donantes y a los agentes del sistema de cooperación para que lo apoyaran. Todo el mundo da mucha prioridad, y es lógico porque es más visible, a los problemas de alimentación y salud. Nos pasó con la Dana en España.

Había mucha presión para responder a los problemas de saneamiento, de desbloquear las calles, de que las familias pudieran tener acceso a la alimentación, y es lógico. Pero se habló muy poco del impacto que ha tenido en personas que de por sí ya tenían retos sociales.

-¿Cuesta hablar de salud mental?

-Todavía somos una sociedad que nos cuesta mucho hablar de estas cosas pero necesitamos hablar de ellas, porque efectivamente están detrás de gran parte de los retos que tenemos en términos de polarización, radicalismo, racismo, grupos armados, bandas. Qué empuja a un chico o una chica a unirse a una guerrilla radical. Lo que suele haber detrás de eso es un problema mental, derivado de un conjunto de cosas. O sea que la respuesta sencilla es que no, no se tiene en cuenta. Nosotros lo vamos a seguir impulsando como organización.

-¿Cuál es su previsión a medio plazo respecto a Gaza, hay algún brote de esperanza?

-Mientras Israel cuente con el apoyo de Estados Unidos no hay ninguna expectativa para Gaza, para Palestina y su población, se van a convertir en un gigantesco campo de refugiados y no va a llegar la paz. No esperamos que Israel cambie mientras sienta el apoyo de Estados Unidos. No hay una perspectiva de salida.