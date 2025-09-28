Psicología
El truco infalible del psicólogo Rafael Santandreu para dejar de ser un tardón: "Ahora soy una persona más relajada y feliz"
El divulgador revela un método sencillo pero eficaz para ser puntual y los beneficios que aporta
El psicólogo Rafael Santandreu alerta de la autoexigencia: "La mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa ahí fuera..."
¿Llegas siempre llegan tarde a los sitios? Tienes este problema
Luis Alloza
Llegar tarde a los sitios es, para muchas personas, una realidad inevitable. Ser puntual parece una tarea sencilla, pero para muchos no lo es. La mala organización, calcular mal el tiempo e ir siempre con prisas no ayudan a cumplir con los horarios ni a llegar a la hora justa al lugar indicado.
El psicólogo y divulgador Rafael Santandreu tiene un truco infalible para ser puntual que ha revelado en el programa 'Atrévete' de Cadena Dial. Una práctica que, además de ser útil para evitar contratiempos o causar mala impresión, aporta grandes beneficios a nivel personal.
El experto se basa en su propia experiencia: "Yo cuando era jovencito casi siempre llegaba tarde a todas partes. Parecía una maldición pero todo cambió un día concreto, en un momento concreto".
Lo que hizo fue implementar un método sencillo pero eficaz para no llegar tarde a los sitios. "Ese truco, aparte de hacerme llegar puntual a todas partes, me ha convertido en una persona más relajada y más feliz", asegura.
La clave, la anticipación
Y ese secreto no es otro que ser previsor y anticiparse a la hora de llegar a las citas que tenemos programadas. Según Santandreu, "simple y llanamente, llegar a los sitios media hora antes".
El psicólogo pone un ejemplo para entenderlo: "Si yo tengo que ir al dentista y la consulta es a las 11, tengo que llegar a las 10 y media, con media hora de anticipación".
¿Y qué hacer con ese tiempo extra? "Pues busco una cafetería cercana, me siento, me tomo un café y leo el periódico. Cuando quedan cinco minutos, subo a la consulta. Si hay un imprevisto, cuento con esa media hora de margen", cuenta el especialista.
Tiempo para uno mismo
Más allá de la puntualidad, este sencillo hábito ofrece muchos beneficios. Según Santandreu, "el hecho de salir con tanto tiempo de anticipación hace que vaya más relajado a los sitios, no deprisa y corriendo".
Además, lo que para muchos puede parecer una pérdida de tiempo, puede servir como desconexión y pasar tiempo con uno mismo: "Salgo de casa con las manos en los bolsillos y piendo, ¿cómo voy a ir? ¿Autobús o andando? Me pongo los cascos, me pongo música..."
Santandreu concluye: "No solo he aprendido a ser puntual, sino que he introducido mucha más paz en mi vida, y es muy fácil". Por eso, recomienda este método a todos: anticiparse es la clave para ser puntual y, al mismo tiempo, vivir con más tranquilidad.
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- Muere de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
- La historia del niño que era niña y el calvario de una familia de Murcia: 'Tuvimos que cambiar el sexo en el Registro Civil
- El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019
- ¿Llegará a Catalunya el huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España