Los expertos reclaman ver los retrasos de Rodalies como un problema de salud pública y mental

"Es emocionalmente insostenible", explica Ariadna, maestra de Vila-seca, que llegó tarde al centro escolar durante todo un curso a causa de las obras en el túnel de Roda de Berà. Su caso no es aislado: varios usuarios relatan bajas laborales, insomnio y angustia solo de pensar que tendrán que afrontar un trayecto con Rodalies. Dani, estudiante de Premià de Mar, lo resume en una palabra: “Odio”. Ahora, la ciencia empieza a poner cifras y argumentos a estas emociones.

Un estudio de la URV alerta del impacto emocional

Un equipo de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha recogido casi 900 cuestionarios para medir el impacto emocional del mal funcionamiento de Rodalies. El estudio, surgido de una colaboración con la plataforma ciudadana Dignitat a les Vies, evalúa síntomas de ansiedad, depresión, hostilidad e incluso problemas de sueño.

Cuanto más se alarga la situación, menos recursos tenemos para afrontarla, y eso acaba generando desesperación y fatiga emocional Sergi Martín-Arbós — Investigador postdoctoral del Departamento de Psicología de la URV

Los resultados preliminares apuntan a diferencias claras respecto a la población general: los usuarios habituales de Rodalies puntúan más alto en malestar emocional y somatizaciones físicas. “Cuanto más a menudo se utiliza el tren, más síntomas reportan los viajeros”, explica Sergi Martín-Arbós, investigador postdoctoral del Departamento de Psicología de la URV.

Algunos casos extremos son especialmente llamativos: personas que se han cambiado de domicilio para no llegar tarde al trabajo, alumnos que han tenido que abandonar cursos de formación, o usuarios que responden la encuesta desde una baja por ansiedad. También hay pensionistas que aprovechaban la jubilación para aprender catalán y que han dejado las clases porque no podían llegar a tiempo.

Incertidumbre, estrés y ansiedad

Si hay una palabra que se repite en los testimonios es incertidumbre. “Es la angustia de no saber qué pasará”, dice Martín-Arbós. Esta indefensión conecta con la definición clínica de la ansiedad: la percepción de peligro ante un futuro incierto.

El psicólogo Sebastià Sánchez, presidente de la sección de Psicología de la Movilidad del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), coincide: “Nadie debería estar en un momento de incertidumbre prolongada. Un retraso puntual no pasa nada, pero si es cada día, eso puede acabar en un trastorno de ansiedad”

Nadie debería estar en un momento de incertidumbre prolongada. Un retraso puntual no pasa nada, pero si es cada día, eso puede acabar en un trastorno de ansiedad Sebastià Sánchez — Preisdente de la sección de Psicología de la Movilidad del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)

Según Sánchez, la bola de nieve es inevitable: “Empezar el día con el miedo a perder una clase, una reunión o incluso el trabajo multiplica los pensamientos catastrofistas y dispara el cortisol”. “Los humanos funcionamos con el efecto bola de nieve: una pequeña preocupación se transforma en una película mental cada vez más grande”, advierte.

De la ansiedad a los síntomas físicos reales

Los expertos insisten en que el impacto va más allá del mal humor. “La ansiedad se manifiesta en síntomas físicos reales: tensión muscular, opresión en el pecho, palpitaciones u hormigueo”, describe Sánchez.

Esta afectación llega también al descanso. Muchas personas se levantan a las cuatro o cinco de la mañana para asegurarse de llegar al trabajo. Otras reconocen que directamente no pueden dormir pensando en si al día siguiente el tren llegará. Según Martín-Arbós, el insomnio es una de las variables que quieren analizar a fondo: “Cuando una persona duerme menos horas de las que necesita, su capacidad de gestión emocional baja, y eso genera un círculo vicioso”.

No se trata de poner psicólogos en cada vagón, sino de eliminar el contexto que genera malestar: la incertidumbre y la falta de información Sergi Martín-Arbós — Investigador postdoctoral del Departamento de Psicología de la URV

El resultado es un desgaste acumulativo. “Cuanto más se alarga la situación, menos recursos tenemos para afrontarla, y eso acaba generando desesperación y fatiga emocional”, resume el psicólogo de la URV.

De la resignación al odio: el lenguaje emocional de los usuarios

El lenguaje de los usuarios es elocuente. Algunos hablan de angustia constante, otros de odio y desesperación. Para Sebastià Sánchez, esto refleja cómo la rabia acumulada se transforma en sentimientos de ofuscación y rencor. “Es normal que acabe en un ‘puta Renfe’”, dice.

Otros prefieren resignarse y normalizar el caos. “Es una manera de afrontarlo, pero puede ser un síntoma de estrés crónico”, advierte Sánchez. Y cada vez más personas optan por huir: dejar el tren y pasarse al autobús, al coche o incluso al AVE. “Es una manera de escoger qué quieres que te arruine el día: si el tren o el atasco. Pero al menos en el coche tienes una sensación de control”, explica Martín-Arbós.

Estrategias individuales y responsabilidad institucional

¿Qué se puede hacer mientras no mejora el servicio? Según Sánchez, hay que trabajar estrategias individuales de regulación emocional: técnicas de relajación, aceptación o incluso aprovechar el rato para leer o escribir un mensaje pendiente. “Si no desviamos el pensamiento, la ansiedad invade todo el espacio”, alerta.

Pero la estrategia individual tiene un límite. “Es responsabilidad de las instituciones reducir la incertidumbre y saturar de información a los usuarios: por qué hay retraso, cómo se resolverá, qué proyectos hay en marcha”, añade el psicólogo del COPC.

Un problema de salud pública

Los dos expertos coinciden en que no es solo un problema de movilidad. “Es un problema de salud pública”, sentencia Sánchez. Las bajas laborales, el desgaste psicológico y el impacto en la vida social y familiar tienen un coste evidente para la sociedad.

Por eso, reclaman que las instituciones integren la salud mental como criterio a la hora de gestionar el transporte público. “No se trata de poner psicólogos en cada vagón, sino de eliminar el contexto que genera malestar: la incertidumbre y la falta de información”, concluye Martín-Arbós.