Lara Ferreiro, psicóloga: “El 55% de las rupturas de todo el año se producen en agosto y en septiembre”

Al acabarse las vacaciones de verano, a tanto adultos como pequeños les llega el Síndrome posvacacional, el estado que se produce en alguien al volver a la rutina.

Esto es algo que no suele agradar a nadie. Y es que, al ser septiembre el mes con más cambios, al principio siempre asustan.

La vuelta al trabajo

La psicóloga Lara Ferreiro ha hablado en el canal de YouTube de Libertad Sin Deudas, un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad, sobre el comportamiento propio de esta época. Respecto a los adultos, la profesional ha explicado que “un 40% tienen tristeza o ansiedad por volver otra vez al trabajo después de lo a gustito que han estado en vacaciones”.

Por este motivo, este grupo poblacional está “de 2 a 15 días” un poco peor, una cifra bastante inferior a la de los niños, que han estado más tiempo descansando.

El mes con más divorcios

La psicóloga ha relacionado el hecho de volver a la rutina con otro tipo de cambio radical en tu vida que va más allá de una simple tristeza. “El 55% de las rupturas de todo el año se producen en agosto y septiembre”, ha afirmado Ferreiro.

Esto es debido a que es un momento del año en el que, al volver de vacaciones y parar por primera vez en todo el año, decides reflexionar realmente. Por lo tanto, es entonces cuando razonas sobre si te gusta tu pareja, tu trabajo, tu vida, si te estás cuidando y, consiguientemente, generas tus propósitos como si se tratase de año nuevo.

Pero esto no ocurre solo con la separación, sino que también es el mes en el que “más gente se apunta al gimnasio o a terapia, y está todo desbordado”, ha continuado.

No te descuides de tus hijos

Si recientemente te has separado y tienes hijos, es importante preocuparte también de su salud mental en todo momento. Según la psicóloga, este puede ser un motivo por el cual los más pequeños no quieren volver al colegio, entre otros.

Por lo tanto, es necesario detectar si un niño no quiere ir al centro educativo por pereza o por miedo, siendo el segundo caso muy preocupante al haber muchos casos de acoso escolar en la escuela.