Radiografía psicológica de los retrasos de Rodalies: "Es insostenible emocionalmente"

“El día empieza oscuro", dice Nahuel, que cada día va a trabajar a Gavà. “Es una lucha constante”. Su sensación no es única. Una veintena de testimonios recogidos por SanaMente a pie de andén resumen la misma experiencia: angustia, estrés e incertidumbre ante un servicio ferroviario que debería facilitar la movilidad, pero que, a menudo, se convierte en un obstáculo diario.

"Emocionalmente es insostenible"

La palabra más repetida entre los usuarios es "angustia". Ariadna, maestra de Vila-seca, explica que el curso pasado llegó tarde casi cada día por las obras en el túnel de Roda de Berà. “Era insostenible emocionalmente”, recuerda. También explica que tuvo que coger una baja por la angustia que le provocaba el caos diario. Anna, vecina de Gavà y madre de una niña pequeña, asegura que a menudo no llega a tiempo para recogerla en la escuela.

Para muchos, la incertidumbre de no saber si el tren saldrá o llegará a la hora es lo que genera más tensión. “No entiendo que ellos mismos no tengan la información”, lamenta Alfonso, que viaja cada día de Mollet al trabajo.

Del odio a la resignación

Las palabras con las que los usuarios describen Rodalies son elocuentes: “Caos”, “porquería”, “desastre”. Dani, estudiante de Premià de Mar, lo resume de manera aún más cruda: “Odio”.

Otros, en cambio, hablan de resignación. “Lo tengo normalizado”, admite Marina, que vive en Tarragona, se desplaza diariamente a Barcelona y ha decidido cambiar al autobús. La misma decisión ha tomado Anna, de Alella, que ha dejado el tren y ahora conduce cada día: “Prefiero quedarme atrapada en un atasco que vivir la incertidumbre de Rodalies. Al menos con el coche sé que llegaré, aunque tarde más”. Una sensación de control que muchos viajeros valoran más que el tiempo ahorrado.

Impacto en la salud

Varios testimonios relatan cómo Rodalies ha impactado en su salud y vida personal. Magdalena, jubilada de Vilanova i la Geltrú, insiste en que coger el tren se ha convertido en sinónimo de ponerse de mal humor, igual que Antonia, que cada día viaja desde Granollers. Naira, estudiante del Masnou, recuerda una ocasión en que una pasajera sufrió un ataque de ansiedad en un tren lleno hasta los topes y vomitó dentro del vagón.

Vestíbulo de la estación de salidas y llegadas de trenes de Rodalies en Plaça Catalunya. / JORDI COTRINA

Ilona, guía turística en Barcelona y residente en el Maresme, explica que los retrasos le han hecho cancelar más de una visita. “Nunca sabes qué puede pasar. Ya salgo una hora y media antes de casa, pero es que a menudo los trenes llegan saturados de gente y no se puede subir”. Como ella, muchos trabajadores del sector servicios explican que los retrasos les generan pérdidas laborales e inseguridad frente a los clientes.

Otros cuentan que viven con insomnio, que han perdido clases o que llegan al trabajo exhaustos. “Es insostenible, emocionalmente”, “me roba la energía”, repiten. José Luis, jubilado, reconoce que muchos días llega tarde, pero que, por suerte, nadie le espera.

Algunos recuerdan haber tenido que caminar por las vías tras quedar atrapados en un tren averiado. “Estuvimos dos horas parados y nos hicieron bajar. Éramos centenares de personas caminando por las vías, sin información ni ayuda”, denuncia una vecina de Sant Vicenç de Calders.

Aran y Noemí, que cada día se desplazan entre Cunit y Barcelona, explican la angustia de no poder hacer enlaces. “Cuando pierdes la conexión, nunca sabes cuánto tendrás que esperar el siguiente tren y eso te desorganiza toda la jornada”, dicen. “Es la sensación de no tener ningún control, de estar completamente vendido”.

Consecuencias a largo plazo

Las incidencias repetidas no solo generan estrés puntual, sino que condicionan la vida de muchas personas. Algunos usuarios explican que han abandonado cursos de formación porque no podían llegar a tiempo. Otros han decidido trasladarse de domicilio para reducir la dependencia del tren.

Una estudiante de Mataró cuenta que perdió un examen importante por un retraso: “Me sentí humillada e impotente. Nadie me dio ninguna solución”.

Una experiencia compartida de frustración

Los relatos varían en intensidad, pero el patrón es común: estrés, cansancio y desconfianza. Ya sea desde Granollers, Mollet, Castelldefels o Tarragona, las voces coinciden en el mismo diagnóstico: Rodalies, en lugar de conectar, desgasta.