Salud mental
Marian Rojas, psiquiatra, sobre vivir en alerta constante: "Es como estar en un examen interminable frente a un juez invisible al que hay que complacer"
Marian Rojas, psiquiatra, sobre las emociones: "Son una alerta biológica que nos guía hacia lo que realmente nos importa"
Marian Rojas, psiquiatra, sobre la suerte: "El que se prepara y estudia, percibe mejor las oportunidades"
Las exigencias de la frenética vida que afrontamos, haciendo equilibrios entre el trabajo, los planes y la conciliación familiar, nos acaban poniendo en tensión. Y muchas personas acaban activando el modo alerta. Vivir en alerta constante puede parecer una forma de protegerte de los riesgos, pero en realidad supone un gran desgaste físico, mental y emocional. Estar en estado de hipervigilancia, siempre esperando que algo malo ocurra, no solo limita tu tranquilidad diaria, sino que también aumenta el estrés, la ansiedad y los problemas de salud a largo plazo.
"Vivir en alerta constante es como estar en un examen interminable frente a un juez invisible al que hay que complacer", explica la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Una mirada invisible que juzga cada gesto y cada palabra. La sensación, dice la experta, de estar siempre a prueba en ese examen que nunca termina.
Esta hipervigilancia es realmente agotadora. Tanto física como mentalmente. Y eso puede acabar afectando a nuestro físico y a las decisiones que tomamos, entre otros aspectos de nuestra vida. "Esa tensión desgasta: roba la espontaneidad, convierte lo cotidiano en un escenario de vigilancia y nos hace vivir bajo el peso de expectativas ajenas. Poco a poco, se pierde la libertad de ser uno mismo", advierte Rojas Estapé.
Soltar la necesidad de aprobación
Este nivel de alerta puede acabar convirtiéndose en ansiedad y otros problemas de salud mental. ¿Cómo se consigue rebajar ese estado de alerta? "Solo cuando soltamos la necesidad de aprobación recuperamos la calma, la autenticidad y el derecho a vivir desde nuestra propia verdad", explica la psiquiatra.
Para superar la hipervigilancia es clave ser consciente de ella y ser capaz de reconocer si aparece para poder abordarla antes de que se haga una bola de nieve demasiado grande. Si sientes que esto está empezando a afectar a tu vida diaria, lo mejor es contactar con un profesional de la salud mental que te guíe y te ayude a lidiar con ello.
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- La presión por las notas y la precariedad laboral pasan factura a los jóvenes: tres de cada diez sufren estrés continuo
- ¿Llegará a Catalunya el huracán Gabrielle? Estos son los días clave de sus efectos en España
- El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019
- Cuando Charo rescató a Carlos, su exempleado con alzhéimer: 'No tenía a nadie y había que actuar