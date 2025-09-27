Marian Rojas, psiquiatra, sobre vivir en alerta constante: "Es como estar en un examen interminable frente a un juez invisible al que hay que complacer"

Las exigencias de la frenética vida que afrontamos, haciendo equilibrios entre el trabajo, los planes y la conciliación familiar, nos acaban poniendo en tensión. Y muchas personas acaban activando el modo alerta. Vivir en alerta constante puede parecer una forma de protegerte de los riesgos, pero en realidad supone un gran desgaste físico, mental y emocional. Estar en estado de hipervigilancia, siempre esperando que algo malo ocurra, no solo limita tu tranquilidad diaria, sino que también aumenta el estrés, la ansiedad y los problemas de salud a largo plazo.

"Vivir en alerta constante es como estar en un examen interminable frente a un juez invisible al que hay que complacer", explica la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Una mirada invisible que juzga cada gesto y cada palabra. La sensación, dice la experta, de estar siempre a prueba en ese examen que nunca termina.

Esta hipervigilancia es realmente agotadora. Tanto física como mentalmente. Y eso puede acabar afectando a nuestro físico y a las decisiones que tomamos, entre otros aspectos de nuestra vida. "Esa tensión desgasta: roba la espontaneidad, convierte lo cotidiano en un escenario de vigilancia y nos hace vivir bajo el peso de expectativas ajenas. Poco a poco, se pierde la libertad de ser uno mismo", advierte Rojas Estapé.

Soltar la necesidad de aprobación

Este nivel de alerta puede acabar convirtiéndose en ansiedad y otros problemas de salud mental. ¿Cómo se consigue rebajar ese estado de alerta? "Solo cuando soltamos la necesidad de aprobación recuperamos la calma, la autenticidad y el derecho a vivir desde nuestra propia verdad", explica la psiquiatra.

Para superar la hipervigilancia es clave ser consciente de ella y ser capaz de reconocer si aparece para poder abordarla antes de que se haga una bola de nieve demasiado grande. Si sientes que esto está empezando a afectar a tu vida diaria, lo mejor es contactar con un profesional de la salud mental que te guíe y te ayude a lidiar con ello.