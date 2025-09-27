Estas son las frutas que previenen la depresión, según un estudio de Harvard

La alimentación juega un papel fundamental en nuestra salud física y mental. Cada vez más estudios confirman que lo que comes influye directamente en tu estado de ánimo, tu energía y hasta en la prevención de trastornos como la depresión.

La depresión es una enfermedad mental que afecta a 280 millones de personas en todo el mundo, un 5% de la población global. Esta enfermedad, que va más allá de la tristeza ocasional, se manifiesta con síntomas como la pérdida de interés, el malestar persistente y trastornos asociados como la ansiedad o el insomnio. A pesar de su elevada incidencia, muchas personas no reciben el tratamiento necesario debido a la estigmatización y las dificultades en la detección.

Fruta para prevenir la depresión

Comer según qué alimentos puede llegar a prevenir la depresión. Así lo indica un estudio publicado en Microbiome dirigido por Raaj Mehta, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y médico del Hospital General de Massachusetts. El estudio explica que el microbioma intestinal modula los efectos de la dieta en la salud, pero aún no está claro qué alimentos específicos y qué características microbianas influyen en el riesgo de depresión.

Eso sí, sugieren que comer una naranja al día podría reducir el riesgo de depresión hasta en un 20%. No solo las naranjas, sino varios cítricos como el pomelo o el limón. Esto se debe al impacto de los cítricos sobre el microbioma intestinal. Estas frutas estimulan el crecimiento de Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii), una bacteria intestinal que influye en la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores clave para el estado de ánimo.

También son una gran fuente de vitamina C, flavonoides y antioxidantes, lo que contribuye a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el cerebro, factores relacionados con los trastornos del estado de ánimo como la depresión.

Para analizar esta relación, el equipo estudió datos de más de 32.400 mujeres recopilados a lo largo de décadas, además de realizar análisis específicos en grupos más pequeños.

El efecto, sin embargo, solo se observó con los cítricos. Al analizar el consumo total de frutas y verduras, o de otras frutas individuales como manzanas o plátanos, no encontraron ninguna relación con el riesgo de depresión.

"Es difícil comparar la eficacia de los cítricos con los antidepresivos tradicionales, ya que estos últimos se usan para tratar la depresión una vez diagnosticada, mientras que los cítricos podrían ayudar a prevenirla", matiza Mehta. "En el futuro, podrían formar parte de una estrategia combinada junto con estos fármacos, aunque aún se necesitan más investigaciones".