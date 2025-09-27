El psicólogo Nicolás Moriñigo: "Crecer con padres narcisistas puede dejarte secuelas bastante jodidas"

Psicología
La infancia es una etapa clave en el desarrollo de una persona. Es cuando se empiezan a formar nuestras emociones, creencias y cómo nos relacionamos con el mundo. Todo lo que vivimos en estos primeros años deja una huella profunda en la vida adulta. Es por ello que una crianza marcada por dinámicas o experiencias dañinas puede acarrear consecuencias durante años.
Nicolás Moriñigo, psicólogo y divulgador en redes sociales con casi 600 mil seguidores en Instagram, alerta de los padres narcisistas. El narcisismo es un trastorno de la personalidad caracterizado por una preocupación excesiva hacia uno mismo y sus propias necesidades.
Secuelas
"Crecer con padres narcisistas puede dejarte secuelas bastante jodidas", alerta Moriñigo. "Cuando no tuviste en tu infancia la validación y la valoración emocional es muy común que en tu vida adulta busques eso que te faltó en personas que vuelven a repetir la historia que tú ya viviste", añade.
¿Cómo detectar a un padre narcisista? Según el psicólogo, los padres narcisistas son aquellos que "te enseñan que lo importante es lo que haces y no la persona que eres". Una crianza bajo el influjo de este rasgo puede tener una influencia importante incluso en la edad adulta. "Es muy común que te sientas poca cosa, con baja autoestima, con la sensación de que nunca haces nada lo suficientemente bien", cuenta Moriñigo.
Este tipo de padres, avisa el psicólogo, no son capaces de enseñar ciertas cosas que resultan clave para construir relaciones sanas, pues tampoco ellos las han podido desarrollar. "Algo que nunca enseñan es que en las relaciones hay que tener límites saludables y no lo enseñan porque justamente ellos no tienen límites".
Por último, Moriñigo remarca que "un vínculo con un progenitor narcisista es un vínculo traumático".
Rasgos de un narcisista
Una persona narcisista suele reunir unos cuantos rasgos comunes.
- Excesiva necesidad de admiración: buscan constantemente reconocimiento y elogios, incluso por logros menores o irrelevantes.
- Falta de empatía: tienen dificultad para ponerse en el lugar de los demás y comprender sus emociones o necesidades.
- Sentido de superioridad: muestran actitudes de grandiosidad y se consideran más importantes o talentosos que los demás.
- Tendencia a monopolizar las conversaciones: hablan constantemente de sí mismos y minimizan las experiencias o logros de los demás.
- Manipulación emocional: utilizan la luz de gas, la culpabilización o la triangulación para controlar y desestabilizar a quienes los rodean.
