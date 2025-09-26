Rosa Rabbani, psicóloga: "Los inicios y finales de ciclo son propicios para hacer una auditoría en la pareja"

-En las parejas, se habla de las vacaciones como un tiempo crítico porque pasamos muchas más horas juntos. ¿Esto es así?

-Esto por una cuestión de lógica, sí es así. Tenemos más tiempo para estar juntos y hacer cosas que con la rutina no podemos hacer. Pero el tándem pareja-vacaciones siempre parece que queda enfocado en la idea de que después todo el mundo se divorcia, la rutina genera rupturas... Las estadísticas muestran que hay un incremento, pero sobre todo si las cosas antes de las vacaciones no van bien...

-Es decir, que estos problemas vienen de antes de las vacaciones...

-Claro. Durante unas vacaciones uno no tiene un golpe de inspiración y decide que se ha acabado y divorcio garantizado. Normalmente, esto no pasa durante las vacaciones porque nadie es tan frívolo para decidir en 15 días que se quiere divorciar. Lo que pasa es que acostumbran a ser cuestiones que ya vienen de mucho antes, que uno ya se las ha planteado. Muchas veces las parejas ya han hablado del problema. Incluso han tratado de hacer algo para resolverlo. Y me encuentro con que deciden hacerlo después del verano porque el verano es muy caótico. Es decir, si se está cocinando desde antes, sí que viene el divorcio tras la temporada de vacaciones.

-Es triste pensar que mientras nos vemos durante el año, vamos tirando, pero cuando nos vemos en vacaciones muchas horas, no nos soportamos. Pero durante el año, las parejas sanas deberían poder disponer de cierto tiempo...

-Partimos de la idea de que tengo el firme convencimiento de que las parejas hablan mucho menos de lo que deberían. Todo pasa por hablar las cosas. Pero pese a ello, tampoco nos lo tenemos que tomar de forma tan estricta la idea de que durante el año no tenemos tiempo. Es verdad que lo cotidiano haga que cada cual tenga sus responsabilidades, pero acostumbramos a tener tiempo. Sobre todo sí lo buscamos. Para estar juntos, para conversar... Estos espacios los podemos aprovechar más o menos, pero están ahí. Esto da pie a cuestiones que van más allá de las rupturas. Y las vacaciones tienen características que nos pueden aportar muchas cosas útiles. Estamos más relajados, tenemos más estrés más tiempo para el resto de la familia. Para compartir. Para parar y pensar, para abrir nuestro mundo interior.

-Lo cual no es malo...

-Claro, porque no siempre debería llevar a la ruptura. No estaría mal si pensáramos un poco más.

-Y después de las vacaciones, ¿qué es lo más recomendable para empezar bien el inicio de curso en pareja?

-Un par de cuestiones muy prácticas. Los inicios y los finales de ciclo son momentos propicios para hacer una cierta auditoría sobre de donde venimos y a dónde queremos ir. Propiciar un espacio de pareja donde podamos evaluar como ha ido todo y hacia donde queremos ir, que objetivos nos queremos poner para la nueva temporada. Muchas veces plantearte esto te obliga a reflexionar en qué punto estás como pareja. Reflexiones sobre si estamos bien o no, qué has de cambiar, qué he de cambiar yo. Se presta a que cada uno plantee las cosas que se deben trabajar. Y trazarnos una hoja de ruta porque siempre vamos haciendo y no sabemos por qué. Todo lo que hacemos es porque se ha de hacer... Y estos son momentos idóneos para plantearnos si lo que hacemos se debe hacer así y cómo lo ves tú, qué debemos pulir, además de los objetivos sobre la gestión de la casa, el dinero, la educación de los hijos...

-¿Y es bueno hacerlo también en familia?

-Sí, es bueno incorporar a los niños. Que vean que ha pasado el verano y vamos a ver cómo ha ido, vamos a hablarlo. Esto genera una sensación de gratitud. Si has tenido días de vacaciones sin cole, es bueno que los niños pongan el foco en las cosas positivas a la hora de evaluar. Y esto queda fluidamente vinculado a comenzar un nuevo curso y plantearnos el ahora qué, y acompañar a los niños a que reflexiones sobre que hitos se quieren poner, qué quieren lograr. Así das un mensaje importantísimo: trabajarse cosas y tener objetivos en la vida es muy importante.

-Cuando haces este tipo de recomendaciones en pareja y en familia... ¿Es porque no se hace lo suficiente?

-Es que no se hace. Muchas veces muchos padres cuando vienen a la consulta, sobre todo con hijos adolescentes, comentan que 'ya no nos explica nada, ni nos habla, nos tenemos que enterar a través de la amiga'. Y yo pregunto: ¿Y vosotros, le explicáis alguna cosa? ¿Compartes con ellos alguna dificultad? Ellos dicen que no quieren meter a los hijos en este jardín. Claro, pero si desnaturalizamos tanto las conversaciones y las transformamos en interrogatorios, la respuesta es un monosílabo.

Consultorio de pareja con Rosa Rabbani, capítulo 7. / EL PERIÓDICO

-Se trata, pues, de aprender a hablar bien, como hemos hablado en varias ocasiones...

-Si lo acompañas con cierta gracia, de cara a los niños, preparando una cena especial, o en forma de 'helado de inicio de curso' para hablar de nuestras cosas. Y es muy importante concretar. No se trata de plantear deseos sino plantear deseos objetivos. Por ejemplo en temas académicos o comportamentales. Y que los niños se formulen sus propios objetivos. Al principio cuesta, pero son espacios muy agradecidos y útiles. Estás trasmitiendo una lección de fondo importantísima porque es bueno parar, pensar, reflexionar...ponernos objetivos. Estamos hablando de crecer.