Lo que me dijo una paciente sobre su cuerpo y me rompió como psicólogo

En consulta, hay momentos que se quedan grabados para siempre. Instantes en los que una frase aparentemente sencilla revela un abismo emocional que, como psicólogo, cuesta digerir incluso después de años de experiencia. Una de esas frases me la dijo una paciente joven, con voz baja, mientras hablábamos de su relación con su cuerpo: "Si pudiera cambiarlo todo, lo primero que haría sería desaparecer de los espejos".

Esa declaración, cargada de dolor invisible, no solo hablaba de una insatisfacción corporal. Era una ventana abierta a un malestar profundo, un rechazo de sí misma que había calado hasta los huesos. No pedía un cambio estético, ni una mejora superficial. Pedía dejar de verse, dejar de ser mirada, dejar de existir en su propia imagen. Esa frase me rompió porque resumía con cruda honestidad la violencia silenciosa que muchas personas viven en su relación con su cuerpo.

En la consulta, estas frases no son raras, pero cada una tiene un peso particular. Muestran hasta qué punto el cuerpo puede convertirse en un escenario de sufrimiento, donde se libra una batalla constante entre lo que se es, lo que se ve y lo que se cree que se debería ser. Comprender este dolor no es solo una tarea terapéutica; es un acto de humanidad.

La relación con el cuerpo como territorio emocional

El cuerpo no es solo una estructura física. Es también un lenguaje, una memoria y un reflejo de la historia personal y social de cada quien. A través del cuerpo se expresan emociones, se recuerdan traumas, se internalizan mensajes culturales. Es en él donde muchas personas sienten vergüenza, culpa o ansiedad. Y es también donde, en ocasiones, se libra la batalla más silenciosa de todas: la de aprender a habitarse sin dolor.

Cuando una persona expresa un deseo de desaparecer de los espejos, está hablando de una desconexión profunda entre su imagen corporal y su identidad. No se trata simplemente de "no gustarse"; se trata de no poder reconocerse, de sentirse extraña en su propia piel, de experimentar el cuerpo como una carga o una amenaza. Este tipo de vivencias están muchas veces vinculadas a experiencias tempranas de juicio, rechazo o comentarios que, aunque parezcan inofensivos, dejan huella.

La presión social sobre los cuerpos, especialmente sobre los cuerpos femeninos, refuerza esta distancia emocional. El ideal de belleza, tan limitado y normativo, actúa como un espejo distorsionado en el que muchas personas nunca se sienten reflejadas. En lugar de encontrarse, se pierden. En lugar de aceptarse, se esconden.

Trabajar terapéuticamente esta relación implica mucho más que hablar de autoestima. Es adentrarse en una historia hecha de silencios, de comparaciones injustas, de cuerpos que han sido observados con lupa y criticados desde la infancia. Es, en definitiva, acompañar a la persona a reconstruir un vínculo más amable consigo misma.

Lo que no se dice del dolor corporal emocional

La relación con el cuerpo no se limita a lo que se ve. Muchas veces, el dolor corporal emocional se manifiesta en lo que no se dice, en lo que se evita, en lo que se tapa. Es el vestirse siempre con prendas que oculten, el esquivar las fotos, el evitar ciertos espacios por miedo a ser juzgada. Es también el lenguaje no verbal, la postura encogida, la mirada baja, el tono apagado.

En consulta, el cuerpo está presente incluso cuando no se habla directamente de él. Se cuela en los silencios, en los suspiros, en las lágrimas que brotan al mencionar una situación aparentemente trivial. Hay pacientes que necesitan años para poder decir en voz alta "no me gusta mi cuerpo", porque hacerlo es exponerse, mostrar una vulnerabilidad que durante mucho tiempo han intentado ocultar.

El impacto de esta desconexión va más allá de la imagen corporal. Afecta a la sexualidad, a la capacidad de disfrute, a la espontaneidad en los vínculos. Quien no se siente a gusto en su cuerpo, muchas veces tampoco se siente merecedor de afecto, de deseo o de reconocimiento. Esto puede dar lugar a relaciones marcadas por la inseguridad, la autoexigencia o incluso la sumisión.

Este dolor tampoco es exclusivo de un tipo de cuerpo. Afecta a personas de todas las edades, tallas y contextos. La idealización corporal impuesta por los medios y las redes sociales genera un malestar transversal, que no distingue entre quienes se acercan más o menos a ese ideal. Porque el problema no es solo la apariencia, sino la sensación de nunca ser suficiente.

El acompañamiento desde la psicología: más allá del espejo

Como psicólogos, nuestra tarea no es cambiar el cuerpo de nadie, sino ofrecer un espacio seguro donde puedan comenzar a cambiar las narrativas que lo rodean. La frase de aquella paciente me rompió porque expresaba una herida que compartían muchas otras personas: la de haberse sentido juzgadas por existir en un cuerpo que no encajaba en el molde.

El acompañamiento en estos casos no se basa en discursos positivos vacíos ni en mensajes superficiales de "quiérete tal como eres". Se basa en validar el dolor, en comprender su origen, en desmontar las creencias que han sido impuestas y que la persona ha interiorizado como verdades absolutas. Es un proceso que requiere tiempo, sensibilidad y un enfoque centrado en la historia personal de cada paciente.

Parte del trabajo consiste también en visibilizar el contexto que alimenta estas inseguridades. Vivimos en una cultura que comercializa con los complejos, que convierte la insatisfacción corporal en una industria millonaria. Esta presión no solo afecta a quienes tienen una imagen corporal negativa, sino que limita la libertad de todos para habitar sus cuerpos con naturalidad.

Desde la psicología, podemos ayudar a que las personas reconecten con su cuerpo desde un lugar de escucha, de cuidado y de respeto. No se trata de llegar a una aceptación total e incondicional de inmediato, sino de comenzar a tratarse con menos dureza, con menos exigencia. A veces, el primer paso no es amar el cuerpo, sino dejar de odiarlo.

Hacia una cultura de respeto corporal

El sufrimiento vinculado a la imagen corporal no es un problema individual, sino un reflejo de una problemática social. Por eso, más allá del trabajo en consulta, es necesario promover una cultura que fomente el respeto corporal, la diversidad y la salud emocional.

Esto implica cuestionar los discursos que reducen el valor de una persona a su apariencia, así como denunciar los estándares irreales que circulan en la publicidad, el cine o las redes sociales. Implica también educar en la infancia y la adolescencia desde un enfoque de corporalidad positiva, donde se enseñe que el cuerpo es un lugar que se habita, no un objeto que se exhibe.

El lenguaje también juega un papel crucial. Comentarios aparentemente inocentes como "has adelgazado, qué bien" o "ese estilo no es para ti" pueden reforzar inseguridades profundas. Cambiar la manera en que hablamos del cuerpo propio y ajeno es un paso hacia una convivencia más respetuosa y consciente.

Las instituciones educativas, los medios de comunicación y las familias tienen un rol fundamental en este cambio cultural. No se trata de promover un ideal alternativo, sino de abrir espacio a la pluralidad, a la posibilidad de que cada persona pueda construir una relación con su cuerpo libre de violencia simbólica.

Como sociedad, necesitamos dejar de mirar el cuerpo como un proyecto permanente de mejora y empezar a verlo como una parte esencial de nuestra experiencia humana, digna de respeto, cuidado y habitabilidad.

El valor de mirarse con otros ojos

La frase "quiero desaparecer de los espejos" no se olvida. Es un grito silencioso que refleja una herida profunda, pero también una posibilidad de transformación. Porque cuando ese dolor se pone en palabras, cuando se nombra, se hace visible y se vuelve abordable.

Como psicólogos, escuchar este tipo de frases no nos deja indiferentes. Nos recuerda que cada cuerpo que entra en la consulta trae consigo una historia, muchas veces de lucha, de silencio y de resistencia. Nuestra tarea no es sanar a la persona, sino acompañarla en el proceso de que pueda sanar su relación consigo misma.

Mirarse con otros ojos no significa ignorar el dolor, sino aprender a verlo desde otro lugar. Es reconocer que el cuerpo no tiene que cumplir expectativas externas para ser válido. Es empezar a construir una relación basada en el cuidado y la presencia, en lugar del juicio y la exigencia.

Al final, esa paciente no necesitaba desaparecer de los espejos. Necesitaba empezar a verse desde una mirada menos crítica, menos dura. Una mirada que pudiera acogerla en lugar de rechazarla. Y eso, aunque no ocurre de un día para otro, es posible. Porque cada vez que alguien se atreve a contar su historia corporal, se abre un espacio para la reparación.

* Ángel Rull, psicólogo.