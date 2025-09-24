Después de perderlo todo: del puñetazo emocional a la reconstrucción con la comunidad

Un incendio que arrasa una casa. Un terremoto que borra pueblos enteros. Una guerra que obliga a huir sin nada. Perderlo todo no es solo perder objetos: es ver cómo la vida cotidiana se rompe de un día para otro. “Es como un puñetazo que te tira al suelo. Nadie lo espera y nadie está preparado”, explica Anna Romeu, psicóloga especialista en emergencias y miembro de la sección de Psicología de las Emergencias del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC).

El cerebro, en modo supervivencia

El primer impacto tiene un componente físico y mental a la vez. “Es un golpe que descoloca completamente, un antes y un después en la vida de esa persona”, dice Romeu. El cerebro entra en modo de supervivencia: la parte racional se desconecta y el cuerpo reacciona de manera automática. “Bloqueo, llanto, rabia, negación, sumisión… todas son reacciones normales ante una situación anormal. No hay nada desadaptativo”, remarca.

Estas reacciones pueden sorprender desde fuera, pero cumplen una función protectora. “Es la manera que tiene el cuerpo y la mente de procesar algo que sobrepasa toda previsión. Lo que no es normal es la situación que se está viviendo”, añade.

En estos contextos, el duelo no solo afecta a las personas que han muerto o desaparecido. También puede ser un duelo material, por la casa, el barrio o los recuerdos que han quedado atrás. “El duelo es el tiempo entre la pérdida y la adaptación. Puede durar una semana o quince años, pero es un proceso natural y necesario para poder seguir viviendo”, explica Romeu.

Retrocesos y recaídas: el proceso del duelo no es lineal

Según Mònica Algueró, presidenta de la sección de Psicología de la Intervención Social del COPC, es fundamental entender que este proceso no es lineal: “Hay retrocesos y recaídas. La tristeza y la rabia pueden ir y venir. Es importante que la persona no sienta que fracasa cuando esto pasa, porque forma parte del camino.”

Algueró utiliza una metáfora clara: “El dolor al principio es una herida abierta, que sangra y duele a cada movimiento. Con el tiempo puede transformarse en una cicatriz: no desaparece, siempre estará ahí, y si la tocas, aún molesta, pero te permite seguir viviendo”.

¿Por qué es tan duro volver a empezar de cero?

Cuando se ha perdido todo, la energía que hace falta para recomenzar puede parecer inalcanzable. “Es un esfuerzo enorme, físico y mental”, dice Romeu. Los datos que ofrece indican que la mayoría de personas, entre un 60 y un 80 %, consiguen integrar la pérdida y retomar su vida. Pero entre un 20 y un 30 % desarrollan algún trastorno psicológico o físico —como estrés postraumático, depresión o fobias— que requerirá atención profesional.

La capacidad de resiliencia depende de muchos factores: edad, salud previa, recursos económicos, pero sobre todo de no quedarse solo. “Una de las primeras cosas que hacemos en psicología de emergencias es asegurar que esa persona no quede aislada. El apoyo social y familiar es el mejor factor de protección”, remarca Romeu.

La fuerza de la comunidad

La imagen más visible tras un desastre son las ruinas: casas caídas, calles arrasadas, comunidades desfiguradas. Pero, como apunta Algueró, la reconstrucción no es solo levantar paredes. “Se trata de reconstruir redes, autoestima y sentido de vida. No es volver a empezar de cero, sino dar un lugar al dolor e integrarlo en la historia personal”.

Aquí el papel de la comunidad es clave. Vecinos, asociaciones, instituciones… todos pueden actuar como red de contención. “Cuando hay un sufrimiento compartido, no se vive como un fracaso individual. Es muy diferente afrontarlo solo que hacerlo en colectivo. El tejido social es uno de los grandes factores que evitan que el trauma se cronifique”, dice Algueró.

Rituales y símbolos que ayudan

Los rituales colectivos son otro recurso valioso. “Plantar un árbol, encender velas, hacer un mural, organizar un círculo de palabra o una ceremonia comunitaria… Todo eso no son gestos superficiales, sino herramientas de reparación emocional y dignificación de la memoria”, explica. El arte, la música o la escritura también pueden actuar como espacios simbólicos para compartir el dolor y darle sentido.

Cuando las instituciones agravan el dolor: el riesgo de revictimizar

Cuando las instituciones fallan, el dolor se agrava. “Si hacemos los trámites imposibles, si no damos información clara, si tratamos a la persona como un receptor de caridad, la convertimos en doble víctima”, alerta Algueró. Reclama circuitos sencillos, información accesible en diferentes idiomas y un seguimiento real de las personas afectadas. “Una persona desinformada es una persona desprotegida”, resume.

También denuncia el peligro de caer en actitudes paternalistas: “El hecho de haberlo perdido todo no significa que la persona no tenga capacidad de decisión. Hay que escuchar qué necesita, respetar sus ritmos y codiseñar con ella el camino de reconstrucción. La pérdida total no existe: siempre quedan recuerdos, valores, experiencias… y es desde ahí que se puede empezar”.

No es empezar de cero, es empezar desde lo que queda

Tanto Romeu como Algueró coinciden en que el dolor no desaparece. Pero puede transformarse en un nuevo sentido de vida. “Tienes que volver a empezar, es tu responsabilidad cuidarte, pero no lo hagas solo”, recomienda Romeu. Algueró añade: “No es empezar de cero, es empezar desde la memoria de lo que nos queda. Con vínculos, con comunidad y paso a paso”.