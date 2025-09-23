Psicología
Rafael Santandreu, psicólogo, revela el truco mental para ser puntual: "Me ha convertido en una persona más relajada y más feliz"
El experto en salud mental detalla cómo un hábito sencillo le ha ayudado a reducir el estrés
El psicólogo Rafael Santandreu alerta de la autoexigencia: "La mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa ahí fuera..."
Rafael Santandreu, psicólogo: "El ser humano debe, en muchos momentos de su vida, bajar al infierno..."
Balma Simó
El psicólogo Rafael Santandreu ha explicado en el programa de Atrévete de Cadena Dial que durante años ha tenido serios problemas con la puntualidad. Según reconoce el especialista, ha sido incapaz en muchos momentos de llegar a tiempo a las citas. "Casi siempre llegaba tarde a todas partes", recuerda Santandreu.
Por ello, esta costumbre le ha generado frustración, hasta que un día encontró un truco que ha cambiado su manera de organizarse.
Un hábito simple pero eficaz
El psicólogo asegura que todo ha empezado a mejorar cuando ha decidido adelantar sus horarios: "El truco consiste simple y llanamente en llegar a todos los sitios siempre media hora antes".
Con esta estrategia ha logrado no solo ser puntual, sino también sentirse más tranquilo y con más control sobre su tiempo. "Me ha convertido en una persona más relajada y más feliz", afirma el experto en salud mental.
Además, Santandreu explica que no se trata solo de llegar antes, sino de usar esa media hora en su propio beneficio. "Si yo tengo que ir al dentista y la consulta es a las 11, salgo pensando, 'bueno, tengo que llegar a las 10 y media'. [...] Busco una cafetería cercana, me siento, me tomo un cafecito, leo el periódico... Quedan cinco minutos, subo a donde está el dentista", describe el escritor.
Más calma en el día a día
Asimismo, el psicólogo subraya cómo este pequeño cambio ha reducido su nivel de estrés: "El hecho de salir con tanto tiempo de anticipación hace que ya vayas más relajado a los sitios, no deprisa y corriendo".
Incluso los trayectos se han convertido en espacios para desconectar: "Me pongo los cascos, me pongo música, y fíjate, es un tiempecito para mí".
Según Santandreu, este truco puede ser muy relevante y marcar tu día a día para que sea mucho mejor. "No solo he aprendido a ser superpuntual, sino que he introducido mucha paz en mi vida, y es muy fácil. Os lo recomiendo a todos: el truco para convertirse en alguien puntual", concluye el psicólogo.
