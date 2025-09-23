Salud mental y jóvenes: empieza por escucharnos

Muchas veces me han preguntado: “¿qué podemos hacer, entre todos, para cuidar mejor la salud mental de los jóvenes?” A veces parece que las soluciones tuvieran que venir siempre de grandes expertos, pero yo creo que lo más valioso suele estar en lo pequeño, en lo cotidiano, en la forma en la que los médicos, los maestros, las familias y la sociedad nos tratan.

Escuchar con paciencia

Cuando pienso en esto, lo primero que me viene es la importancia de escuchar de verdad. No esa escucha rápida que busca respuestas inmediatas, sino la que se da con paciencia, sin interrumpir, sin querer arreglarlo todo en un instante y sin buscar culpables. Poder crear un lugar en el que solo exista la escucha, un lugar seguro donde podamos decir: “esto me pasa, esto me duele, esto no lo entiendo”, sin miedo a ser juzgados.

Acercarse sin reproches

También pienso en los médicos, la importancia de transmitir las cosas con claridad y sensibilidad que den a entender que pedir ayuda no es un acto de cobardía sino de valentía. Los profesores pueden ser unos de los más importantes en el proceso, pueden detectar los cambios de actitud y comportamiento, al fin y al cabo pasan mucho tiempo con nosotros. Cuando cambia el comportamiento y la actitud lo más importante es acercarse, pero no con reproches ni broncas, que un alumno deje de estudiar o hacer deberes no siempre significa que simplemente le da igual, puede haber tantas cosas detrás… Las familias deben ser ese refugio donde deberíamos sentir que nuestro valor no depende de las notas, ni de los éxitos, ni del humor con el que nos despertemos cada día, sino del simple hecho de ser quienes somos.

Hablar es normalizar

Pero no basta con lo individual. Como sociedad tenemos que hablar más de salud mental, normalizarla como parte de la vida al igual que la salud física, la alimentación y el ejercicio físico. Debemos aprender a hablar de emociones, de miedos, de ansiedad, de tristeza, sin que eso sea motivo de vergüenza. Porque lo que no se nombra, se guarda dentro, y lo guardado puede llegar a pesar demasiado.

Equivocarse está bien

A veces creo que vivimos en un mundo que pide velocidad, rendimiento y perfección constante. Frente a eso, la sociedad necesita ofrecernos a los jóvenes un mensaje distinto, que descansar está bien, que equivocarse está bien, que sentir emociones difíciles es parte de ser humano. Y que no tienen por qué atravesar nada de eso en soledad.

Si me preguntan qué se puede hacer, creo que la respuesta está en este gesto tan simple y tan poderoso: estar presentes de verdad. Estar, aunque no tengamos todas las respuestas. Estar, incluso en silencio, pero con el corazón abierto.

Porque cuidar la salud mental de los jóvenes es cuidar el futuro, sí, pero sobre todo es cuidar el presente, ese momento en el que alguien necesita sentirse acompañado. Y en ese acompañamiento todos podemos marcar una diferencia inmensa.