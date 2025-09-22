El psicólogo Adrián Chico: la persona que sufre acoso crea una personalidad "muy autocrítica y exigente para lograr ser visto"

El bullying que muchos niños y adolescentes sufren durante la etapa escolar es muy dañino. Más allá de las agresiones físicas o verbales, sus efectos profundos afectan directamente en la autoestima, generando inseguridad, miedo y una percepción negativa de uno mismo que puede perdurar ya en la edad adulta.

Adrián Chico, psicólogo, sexólogo y terapeuta de pareja con más de 300 mil seguidores en Tiktok, ha explicado en sus redes sociales cómo el bullying afecta a la autoestima del que lo sufre. La autoestima va minando desde el momento en el que se produce "el rechazo por parte de los iguales en un lugar en el que todos necesitamos encajar".

Sentirse querido y valorado

En el caso de las personas LGTBI+, cuenta Chico, se suma "esa vergüenza, esa culpa de que estoy teniendo un sentimiento que he interiorizado que es malo y por el que me van a querer menos que a mis hermanos". Un sentimiento de culpa que choca con lo que cualquier adolescente necesita: "sentirse importante, querido y valorado".

Todo esto lo que hace es que la persona que sufre acoso crea una personalidad "muy autocrítica y exigente para lograr ser visto".

Personalidad muy autocrítica

La sensación de sentirse valorado acaba llegando a través de aquello que conseguimos, no de lo que somos. “¿Cómo conseguimos, a veces de manera errónea, ese éxito o sensación de sentirnos valorados? Primero, a través de tener un cuerpo maravilloso: recibo piropos, me están mirando, me están haciendo caso, ya no soy un bicho raro, ya no se meten conmigo, ahora soy atractivo”, explica Chico.

"Segundo: Tengo un buen puesto de trabajo, gano mucho dinero, mírame mamá, mírame papá, mira todo lo que he conseguido, mira la persona de éxito en la que me he convertido a pesar de que toda esta gente me decía que no”, añade.

Autoexigencia excesiva

Esta mentalidad es peligrosa, un proceso muy inconsciente "en el que la persona trata de aportarse valor a sí misma, de sentirse valiosa y sentir que no es tan mala como el mundo le ha hecho sentir o creer a través de logros o adquisiciones”.

"Esto puede desembocar en una autoexigencia excesiva que da lugar a episodios de ansiedad, en una autoestima frágil, en un apego ansioso que lleva a vincularse con personas que me hacen sentir que no soy suficiente, en aislamiento", alerta el psicólogo.

Obsesionarse con lo que consigues y sentirte bien solo a través de aquello que consigues, sin valorar simplemente quien eres, acaba llevando a una infelicidad constante, señala el experto, que invita a romper con esos patrones y a disfrutar la vida como merece.