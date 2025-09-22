Lo que descubrí sobre mí mismo al hacer el descenso del Sella rodeado de personas LGTBIQ+

Desde que supe del evento, sentí una mezcla de emoción y duda. Soy psicólogo, acostumbrado a observar, acompañar y contener, pero también a controlar mis propias inseguridades. Me pregunté si me sentiría fuera de lugar, si sería bien recibido, si podría mostrarme tal como soy. Pero al llegar al V Descenso LGTBIQ+ del Sella, organizado como parte de la Romería Cuir en Arriondas, todo encajó. Éramos unas 500 personas. Vi banderas, vi personas expresándose con libertad, vi música, risas y apoyo. Me relajé casi de inmediato.

Un espacio seguro no es solo un lugar físico. Es un entorno donde se puede estar sin temor a ser juzgado, donde no hace falta esconder lo que uno siente o cómo se mueve. En la piragua, rodeado de otras personas que también han sentido alguna vez que no encajan, entendí el valor de estar con quienes te reconocen. Cada remada fue una forma de recordarme que tenía derecho a estar allí.

Vi con claridad lo importante que es que existan espacios donde las personas puedan ser sin defenderse. Espacios donde la diferencia no es una amenaza. En ese entorno, me sentí más libre, más tranquilo, más en contacto conmigo mismo.

La pertenencia: no es solo sentirse incluido, es sentirse visto

Durante el descenso, entre las risas, las bromas y los gestos de cuidado, me di cuenta de lo que significa pertenecer. No era solo estar con personas del colectivo LGTBIQ+. Era saber que no tenía que explicar nada, que no tenía que justificar cómo me vestía, cómo hablaba o cómo sentía.

La pertenencia no es simplemente estar en un grupo. Es sentir que tienes un lugar sin necesidad de encajar a la fuerza. Es que tus gestos no generen extrañeza. Es que puedas ser tú mismo, sin filtros. En ese momento, entendí que muchas veces en la vida he intentado adaptarme a espacios donde no podía ser completamente yo. Allí no fue necesario.

Además, muchas de las personas que estaban allí eran conocidas. Un buen número eran parte de GMadrid Sport, mi club de running. Compartir esta experiencia con ellas fortaleció los vínculos. También estaban varios amigos cercanos, con quienes comparto mucho más que entrenamientos. Estar todos allí, en un entorno distinto al habitual, favoreció una intimidad distinta, más relajada y sincera.

Como psicólogo, he escuchado muchas veces historias de exclusión. Pero estar allí me permitió ver desde dentro cómo la inclusión real transforma. Sentirse parte de algo es una necesidad básica. Y cuando se da en un contexto de respeto y celebración de la diversidad, puede ser profundamente reparador.

El poder de la amistad en el curso del agua

No conocía a todas las personas con las que compartí el día, pero sí a muchos de mis compañeres de running de GMadrid Sports y la piragua la compartí con Juanma, con quien ya tenía una amistad y una relación de confianza. Remar juntos fue una experiencia muy significativa. Tuvimos que coordinarnos, apoyarnos en los tramos más exigentes y también saber cuándo dejar espacio al otro. Hubo silencios naturales, comentarios que nos hacían reír y momentos de esfuerzo compartido. Ir con alguien con quien ya tienes complicidad convierte la experiencia en algo mucho más llevadero y también más profundo.

Además, las dinámicas del río obligan a cooperar. Si uno rema más fuerte que el otro, se gira. Si uno deja de remar, el ritmo se rompe. Esta dinámica me hizo pensar en cómo funcionan los vínculos: requieren presencia, comunicación y ajustes constantes. No hace falta que todo sea perfecto, pero sí que haya disposición a remar juntos.

Las horas en el agua ayudaron a que nuestro grupo del club se cohesionara más. No hablábamos de entrenamientos ni de marcas, hablábamos de lo que nos hacía reír, de lo que sentimos al vernos allí, de cómo fue para cada uno estar en un evento así. Esa horizontalidad ayudó a que las amistades se hicieran más fuertes, más auténticas.

Durante todo el trayecto, nos fuimos animando constantemente. Entre los del club nos gritábamos desde las piraguas. Cada mensaje servía para motivarnos, para sentirnos acompañados. Con Juanma también nos animábamos mutuamente, sobre todo en los tramos más duros. Cuando uno flaqueaba, el otro lo notaba y tiraba un poco más fuerte, o soltaba alguna broma para aliviar la tensión. Esos gestos fueron fundamentales. Nos ayudaron a mantener el ritmo y, sobre todo, a disfrutar de la experiencia juntos.

Lo que descubrí de mí mismo tras los remos

Al terminar el descenso, me di cuenta de varias cosas que no tenía tan presentes, o que quizá sabía, pero no había sentido con tanta claridad. Una de ellas fue lo mucho que necesitaba formar parte de un grupo en el que pudiera estar sin hacer esfuerzo por encajar. Durante años he vivido con la sensación de que tenía que ganarme los espacios, demostrar constantemente que merecía estar. Pero allí, bastó con llegar y ser. Nadie me pedía explicaciones. Nadie me evaluaba. Y eso, aunque parezca simple, fue profundamente liberador.

También entendí algo que no suelo permitirme: aceptar ayuda. Hubo un momento en el que nuestra piragua encalló en una zona poco profunda. De repente, dos personas que iban justo detrás se bajaron sin dudarlo, vinieron hasta nosotros y consiguieron moverla. No lo pedimos. No hizo falta. Ellos lo vieron y actuaron. Yo, que estoy tan acostumbrado a sostener a otros, me descubrí recibiendo ayuda sin tener que justificarla. Y me dejé ayudar. Fue un momento breve, pero me impactó. Me recordó que dejarme cuidar no me resta nada. Me alivia. Me humaniza. Me recuerda que no tengo que poder con todo.

Otro descubrimiento importante fue lo mucho que me relaja estar en un entorno donde el afecto circula libremente, sin filtros, sin juicios. Me moví con libertad, hablé sin pensar en el efecto de mis palabras, me reí sin medir si era “demasiado”. Me di cuenta de que eso no me pasa a menudo. Que suelo vivir con cierto nivel de tensión, adaptándome al contexto, midiendo, calibrando. En cambio, allí sentí que tenía derecho a estar cómodo. Que no debía justificarme ni explicarme. Y que, si algo no encajaba, no pasaba nada. Ese permiso es valioso. Y me lo llevé puesto.

La experiencia con Juanma también fue especial. Ya teníamos confianza, pero compartir este reto físico y emocional nos unió de una manera distinta. No fue solo remar en sincronía, fue también vernos en situaciones nuevas, acompañarnos sin hablarlo, resolver con gestos. La complicidad creció. Y eso generó un tipo de vínculo más sólido, más claro, más honesto.

A veces, estar en un entorno seguro permite ver con más claridad lo que uno necesita. Ese día entendí que he pasado mucho tiempo en lugares que no me hacían bien, solo por no querer incomodar. Que he restado importancia a mi incomodidad para no molestar a los demás. El descenso me recordó que existen espacios distintos. Espacios en los que la libertad no es un concepto abstracto, sino una experiencia concreta. Allí, en medio del río, rodeado de gente diversa, sintiéndome parte de algo mayor, supe que no quiero seguir conformándome con menos.

El deporte como territorio de inclusión

El deporte, cuando se practica en un entorno respetuoso, puede ser una herramienta muy potente para fortalecer vínculos y autoestima. El Descenso del Sella LGTBIQ+ lo demuestra. No fue solo remar. Fue convivir, ayudarse, coordinarse. Fue reírse de los errores, celebrar los logros, escuchar y ser escuchado.

Muchos espacios deportivos no son seguros para las personas del colectivo. Hay normas no escritas sobre cómo hay que ser, hablar, comportarse. En este evento no existieron esas barreras. Vi cuerpos diversos, expresiones diversas, maneras de vivir el deporte alejadas de la competencia y más centradas en el disfrute.

El deporte puede ser excluyente si se utiliza para reforzar normas rígidas. Pero también puede ser un medio para experimentar libertad, si el entorno lo permite. Ese día lo comprobé.

Volver a casa con otra mirada

Volví del descenso con el cuerpo cansado, pero con la mente mucho más clara. Participar me permitió reconocer cuánto necesito espacios donde pueda bajar la guardia. Me recordó que pertenecer no es un lujo, sino una necesidad legítima.

También me hizo replantearme algunas ideas sobre la independencia emocional. Puedo sostenerme, sí. Pero también puedo permitirme recibir. Pedir. Ser acompañado. Porque estar bien no es hacerlo todo solo. Es poder estar con otros sin dejar de ser uno mismo.

Y como psicólogo, reafirmé una idea: los entornos donde se valida la diversidad no solo son justos, también son necesarios para la salud mental. Tener espacios donde no hay que defenderse es un factor protector. Ojalá existan cada vez más.

Ese día en el Sella no lo voy a olvidar. Me sirvió para reconocer cosas que llevaba tiempo evitando. Y para sentir, por fin, que hay lugares donde simplemente puedo estar. Sin miedo. Sin esfuerzo. Estar, y eso basta.

* Ángel Rull, psicólogo.