19 claves para descubrir si tu pareja es un psicópata encubierto

Puede ser tu novia, tu hermano, tu padre, puede ser tu mejor amigo. Sí, cualquiera puede ser un psicópata encubierto. Evidentemente, han de darse determinadas circunstancias. Y sí, son conscientes de lo que son y deciden hacer lo que hacen. Ahora un completo ensayo ("Los narcisistas que nos rodean. Psicópatas encubiertos", RBA, 2025), firmado por Omar Rueda, educador social de la UB, psicoterapeuta y psicólogo por la UAB, detalla las características de los psicópatas encubiertos y las diferencia de los narcisistas.

Los narcisistas buscan la admiración, a diferencia de los psicópatas, que buscan beneficio económico. Los narcisistas tienen una autoimagen distorsionada, elevadísima. El psicópata siente placer por provocar dolor y, a diferencia del narcisista, puede llegar a la agresión física, mientras que el narcisista no es antisocial como sí lo es el psicópata. ¿Cómo evitar caer en las garras de un psicópata encubierto? No es tarea fácil, advierte Rueda, y ofrece 19 señales claras que nos deben poner en alerta si son características de nuestra pareja o amigo o familiar directo, al que hasta ahora no habíamos identificado como un psicópata encubierto.

1.Cambia rápido de máscara

"Cambian de máscara (de forma de ser) de manera muy hábil, dependiendo de a quién tengan delante, desde una hipocresía fácilmente reconocible"

2.Limita tu intimidad

"En fases posteriores a la de la seducción, te va a impedir tener tu espacio de intimidad (...) con la excusa de que en el amor no hay espacio para el secretismo"

3.Le pone nervioso verte feliz

"No consigues sentirte tranquilo al lado de esta persona (...) intenta boicotear tu felicidad. Cuando te lo pasas bien o haces algo que te hace feliz, ellos se las ingenian para enfadarse, martirizar, humillar o hacerte sentir culpable".

4.Socava tu autoestima

"Cuando estás con otras personas y quieres hablar, el otro hace un gesto o un comentario que solo tú puedes identificar para frenarte en seco y hacerte sentir mal"

5.Juega al pillapilla emocional contigo

"Una vez has caído en su trampa de seducción, te va a rechazar cuando sienta que ha conseguido engancharte emocionalmente. Solo cuando te alejes volverá a acercarse a ti. Esto también es aplicable al sexo"

6.Se muestra como tu alma gemela

Se convierte, en la fase de seducción, en un experto en mimetizarse contigo ."Se muestra como tu alma gemela, como si hubierais nacido el uno para el otro. Es una técnica que utilizan para atrapar a su presa en su red".

7.Te aleja de tu gente

"Cuanto más dure la relación, más aislado te vas encontrando. Es muy probable que tu círculo de amigos se vaya reduciendo. El psicópata envía mensajes negativos sobre estas personas desde una falsa bondad o apoyo".

8.Te dan miedo sus reacciones

"Las reacciones de un perfil encubierto [de psicópata] no suelen seguir un patrón determinado. Por lo tanto, el miedo se traslada al universo de la ambigüedad y, por ende, de la confusión cognitiva y emocional".

9.Te hace sentir culpable

"Su objetivo oculto es destruir la autoestima e hipersensibilizar el sistema de deuda complacencia de su presa. Siempre te hace sentir que eres el culpable de su mala conducta, de su enfado, de su rabia, de su infidelidad".

10.Usa un desprecio creciente

"Sientes que los desprecios y las humillaciones fan en aumento progresivamente. El objetivo es que vayas aprendiendo a tolerar, de manera progresiva, el abuso, hasta normalizarlo"

11.Usa el sexo para dominar

"Irá imponiendo su dominación progresiva hasta que vayas desdibujando tus propios límites y los sobrepases. Ante tu negativa, te puede menospreciar, llamar retrógrado, anticuado, soso, para empujarte a que dudes de ti".

12.Anhelas estar solo

"Si sueñas con estar solo para poder sentirte libre, feliz y a gusto con la vida, entonces es un indicador más a tener en cuenta"

13.Te empuja a la fusión emocional

"Necesita establecer una relación de simbiosis con su presa, porque las relaciones fusionales crean las condiciones para la codependencia emocional, que a su vez prepara el terreno para que se geste el vínculo traumático".

14.Miente a menudo

"...incluso por temas triviales. Que normalices que es un 'mentirosillo' forma parte de su estrategia. Cuando lo pilles en una contradicción, pasará desapercibido y no lo tendrás en cuenta".

15.Es paternalista

"La actitud paternalista refleja una autoestima insana. Te envía hacia una posición jerárquica que no te corresponde. Su objetivo es alienarte, destruir tu seguridad personal y anular tu propio criterio sobre las cosas".

16.Muestra cólera y enfados

"Siempre habrá algo que hagas o no hagas que despierte su cólera. Este movimiento le permite justificar el abuso haca su presa: "Te insulto porque estoy enfadado".

17.Incumple promesas

"Se muestra hábil en encontrar una excusa para justificar por qué no pudo cumplir [la promesa]. Es capaz de expresar capacidad de responsabilidad afectiva pidiendo disculpas, pero no lo acompaña con actos".

18.Te hace chantaje emocional sistemáticamente

"El victimismo es una herramienta que tarde o temprano utiliza para condicionar la toma de decisiones de la persona a la que está depredando. Sorprende su capacidad interpretativa, poniéndose triste, enfadándose o llorando cuando en realidad no está sintiendo nada de eso en absoluto".

19.Dice ser la víctima

Hará llegar "su versión de los motivos de la separación a todas las personas que te conocen. En su narrativa tomará el rol de víctima y te hará responsable de todos los problemas".

La dificultad de salir de la trampa

A partir de ahí, el autor describe con detalle el grado de dificultad extrema que representa salir de la trampa emocional que ha tendido un psicópata encubierto. De entrada advierte de que "el trauma del abuso emocional no se 'sana'", no es una enfermedad" sino una "desconexión que cicatriza como una huella en el tejido vincular de nuestra historia de vida". Y reclama dejar de "romantizar" el trauma que generan este tipo de relaciones, como primer paso. Omar Rueda llama a liberarse de la "culpa tóxica" y dedica un espacio notable de su ensayo al largo proceso para superar este trance. Es más, uno de los subtítulos lleva un nombre muy elocuente: "Aprender a vivir". "Cuando estés preparado y tengas claro tu plan de escape, ejecútalo sin mirar atrás", recomienda el autor. Entre otras cosas porque el psicópata siempre intentará volver, bajo la máscara de presentarse como víctima.