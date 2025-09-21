Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Psicología

El psicólogo Rafael Santandreu alerta de la autoexigencia: "La mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa ahí fuera..."

Qué hacer si sufres ansiedad o TOC, según el psicólogo Rafael Santandreu

Rafael Santandreu, psicólogo: "El ser humano debe, en muchos momentos de su vida, bajar al infierno..."

Rafael Santandreu

Rafael Santandreu / IRMA COLLIN

Cloe Bellido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En la sociedad actual, marcada por la productividad, el perfeccionismo y las piras, la hiperexigencia se ha convertido en un problema cada vez más común. Imponerse estándares demasiado altos genera frustración, y puede acabar afectando a la salud mental y emocional.

El psicólogo Rafael Santandreu explica que "la mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa ahí fuera, sino de lo que nos exigimos a nosotros mismos". "Los seres humanos nos volvemos locos por hiperexigencias. Siempre, la raíz de todas las neuras son hiperexigencias", añade.

Genera ansiedad, frustración o tristeza

Santandreu explica que hay ideas que nos trapan y generan ansiedad, frustración o tristeza. "Debo hacerlo perfecto", "tengo que gustar a todos", "no puedo fallar". Exigencias que alguna vez todos nos hemos impuesto.

"La peor clase de hiperexigencias son las hiperexigencias hacia uno mismo", advierte. "Nos decimos, debo absolutamente hacerlo todo bien, o muy bien, o de lo contrario, sería un fracaso de la peor especie, un gusano que no debería haber salido de la tierra".

Es por ello que el psicólogo sugiere cambiar el chip y pasar de una mente de exigencias a una mente de preferencias. "Lo correcto sería decirse, me gustaría hacer muchas cosas bien, pero no lo necesito para ser súper feliz. Hago cosas bien, positivas para mí y para los demás, qué bien, pero si no lo hago, no se va a caer el mundo, no va a pasar nada. Así empezará a cambiar nuestra vida emocional".

Noticias relacionadas y más

Cambiar el "no debo" por el "me gustaría; "no tengo que" por el "prefiero". "Podemos aprender a vivir con menos exigencias y más preferencias. Cuanto menos te exiges, más libre y feliz te sientes", concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  2. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  3. Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
  4. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  5. Detectan el primer caso de un mero infectado por betanodavirus en el litoral catalán
  6. La llegada de un chorro polar este fin de semana provocará un descenso térmico de hasta 10 grados y dará paso al otoño de forma abrupta
  7. Habla la viuda del ganadero asesinado en Asturias: 'Necesito ayuda para que no me quiten las vacas
  8. ¿Se te ha pinchado la rueda del coche? El truco de un mecánico para 'reparar' el neumático en un minuto

Marian Rojas, psiquiatra, sobre el ‘multitasking’: “Nuestra mente no está diseñada para vivir en modo de atención dividida constante”

Marian Rojas, psiquiatra, sobre el ‘multitasking’: “Nuestra mente no está diseñada para vivir en modo de atención dividida constante”

El psicólogo Rafael Santandreu alerta de la autoexigencia: "La mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa ahí fuera..."

El psicólogo Rafael Santandreu alerta de la autoexigencia: "La mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa ahí fuera..."

Maria José Valiente, psicóloga: "A veces, tras unas vacaciones, las personas sienten que no encajan"

Maria José Valiente, psicóloga: "A veces, tras unas vacaciones, las personas sienten que no encajan"

Marc Olivella, investigador en salud mental en jóvenes: "Debemos destruir el paternalismo, hace mucho daño"

Marc Olivella, investigador en salud mental en jóvenes: "Debemos destruir el paternalismo, hace mucho daño"

¿Cómo es la crianza con padres narcisistas? El psicólogo Nicolás Moriñigo explica las consecuencias de esta situación

¿Cómo es la crianza con padres narcisistas? El psicólogo Nicolás Moriñigo explica las consecuencias de esta situación

En marcha un proyecto de protección psicólogica para la infancia en Gaza

En marcha un proyecto de protección psicólogica para la infancia en Gaza

"Lo tenía todo para ser feliz y aun así no podía más": lo que había detrás de este caso real

"Lo tenía todo para ser feliz y aun así no podía más": lo que había detrás de este caso real

Jaume Funes, psicólogo y educador: "Los adolescentes están hasta el gorro de talleres. ¡Párate a escucharlos!"

Jaume Funes, psicólogo y educador: "Los adolescentes están hasta el gorro de talleres. ¡Párate a escucharlos!"