Patri Ramírez, psicóloga: "Poner las tareas por escrito disminuye la sensación de agobio y libera espacio mental para concentrarte en el presente"

La especialista en salud mental Patri Ramírez ha publicado en Instagram un mensaje sobre un problema muy habitual entre la sociedad: la dificultad de dejar de pensar en algo cuando los pensamientos parecen dar vueltas en la mente sin descanso. "La mente puede ser como un centrifugado que no se apaga", afirma la psicóloga.

Descargar la sobrecarga mental

Ramírez propone empezar con una actividad fácil de realizar y que funciona: "Anota todo lo que tienes pendiente de hacer". Dicho de otras palabras, "poner las tareas por escrito reduce la carga en tu memoria de trabajo, lo que disminuye la sensación de agobio y libera espacio mental para concentrarte en el presente", detalla la experta.

El segundo consejo se centra en poner límites a la preocupación excesiva: "Distánciate cuando la solución no dependa de ti". Según la especialista, es importante que solo te centres en lo que "está bajo tu control, reduce la ansiedad y la frustración, y mejora tu capacidad de tomar decisiones efectivas".

Entrenar la atención

Dentro del carrusel de la publicación, la tercera sugerencia es qué método conviene usar para desbloquear tensiones. "La actividad física libera endorfinas y otros neurotransmisores, y disminuye los niveles de cortisol, ayudando a regular las emociones y despejar la mente", explica Ramírez.

Sin embargo, la psicóloga también destaca la importancia de la meditación: "Entrena tu atención y disminuye la reactividad emocional, generando una sensación de calma y mayor claridad mental".

Dar espacio a las preocupaciones

Ramírez también recomienda pautar un momento específico para escuchar los pensamientos repetitivos y cortar el bucle. "Anota lo que te preocupa y dedícale un tiempo al día: programar un 'tiempo de preocupación' evita que la mente repita los mismos pensamientos todo el día y mejora tu capacidad de concentrarte en otras tareas", detalla la experta en bienestar.

Asimismo, la psicóloga recalca que tus acciones son lo que te definen: "Recordar que los pensamientos no definen quién eres te ayuda a responder de forma más consciente y no reaccionar automáticamente".

Buscar otras perspectivas

Los últimos dos consejos de los ocho que proporciona para calmar tu mente giran alrededor de pedir ayuda a terceras personas: "Consultar con alguien de confianza puede ayudarte a romper sesgos cognitivos y ver soluciones que desde tu punto de vista igual no percibes".

No obstante, la psicóloga insiste en la importancia de la atención plena con una actividad. "La práctica del mindfulness o atención plena disminuye la rumiación y mejora tu bienestar emocional, ayudándote a vivir con más serenidad", concluye Ramírez.