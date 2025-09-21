Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Psicología

Marian Rojas, psiquiatra, sobre el ‘multitasking’: “Nuestra mente no está diseñada para vivir en modo de atención dividida constante”

La experta en salud mental ha explicado cómo debemos actuar cuando volvemos a la rutina y queremos llegar a todo

El consejo de Marian Rojas para vivir mejor: "Disfrutamos más de los placeres y alegrías"

/esMarian Rojas, psiquiatra: “Todos tenemos dentro una capacidad natural de superación, aunque a veces quede silenciada por el miedo, la ansiedad o el agotamiento”

La psiquiatra Marian Rojas

La psiquiatra Marian Rojas / Borja Sánchez-Trillo

María Rueda

Tal y como empieza la psiquiatra Marian Rojas en su reciente post en Instagram, con la vuelta a la rutina llega también todo ese listado largo de tareas que tenemos pendientes. Y al final, si son un número considerable y no tenemos cuidado, la experta avisa: “Pueden sobrecargarnos mental y emocionalmente”.

‘Multitasking’: el intentar llegar a todo

Septiembre es un mes en el que, al empezar de nuevo con los hábitos, muchas son las personas que se dejan llevar por el ‘multitasking’, es decir, el hecho de hacer muchas cosas a la vez para poder llegar a todo, aunque no siempre sea posible.

Tan interiorizado como perjudicial

Marian Rojas menciona que ya vemos normal “responder mensajes mientras trabajamos, revisar el correo en medio de una conversación o intentar avanzar en varias tareas a la vez”. Pero lo que ocurre con el ‘multitasking’ es que, en vez de ayudarnos, “nos desconcentra, aumenta el estrés y reduce la calidad de lo que hacemos”, ha continuado.

Menos es más

La profesional ha querido dejar claro que “nuestra mente no está diseñada para vivir en modo de atención dividida constante”. De esta forma, ha explicado que lo que necesitamos es “priorizar, simplificar y enfocar”, hecho que nos hace ver que menos es más siempre.

TEMAS

