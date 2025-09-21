Maria José Valiente, psicóloga: "A veces, tras unas vacaciones, las personas sienten que no encajan"

Tras las vacaciones, gran parte de la sociedad retoma la rutina. Y muchas personas recuperan con facilidad el ritmo laboral y sus obligaciones. Esta capacidad de reintegrarse se debe a diferentes mecanismos de adaptación psicológica y social que permiten mantener la continuidad de la anterior vida cotidiana, la que se tenía antes de las vacaciones. Sin embargo, existen otras personas que experimentan dificultades para poder sincronizarse con este patrón de rutinas y se sienten desencajados.

Estrés de adaptación

Gracias a Hans Selye (1950), este patrón se conoce como “Estrés de adaptación.” y define la respuesta del cuerpo y de las emociones frente a las exigencias que muy a menudo son superiores a los recursos disponibles. Es decir, cuando la liberación vivida durante el período vacacional, se convierte en una especie de agotamiento físico y emocional que aparece cuando se ve venir que los recursos personales internos, como la energía, el tiempo, y el apoyo de los significativos no superan las demandas externas.

Todo ello nos muestra que volver a la vida "normal" no es un hecho universal y con un mismo ritmo para todos. De hecho, la “normalidad” es una construcción social que puede generar malestar cuando entra en conflicto con las necesidades personales y con la presión del tiempo y del ritmo exigido.

Asimetría adaptativa

En este marco, el contraste entre la vida estructurada y el espíritu libre de las vacaciones puede acentuar la sensación de “no encajar”, y este fenómeno habitual, a menudo silenciado, que sufren muchas personas, se conoce con el nombre de: Asimetría adaptativa, y aparece cuando los recursos de una persona no le permiten sostener el mismo ritmo y velocidad que las personas de su entorno.

Existen distintos factores que pueden explicar esta dificultad de reincorporación al ritmo habitual. Y serían:

Agotamiento físico o mental acumulado y no totalmente reparado durante las vacaciones, que reduce la capacidad de afrontamiento en las rutinas. Cuando el sistema psicobiológico o inmunológico no dispone del tiempo suficiente para recuperarse, la vuelta a la rutina puede percibirse como carga insostenible.

Características de personalidad y de contexto social.

Los procesos personales de duelo, y de las distintas emociones. Siempre que se acaba una etapa, hay un duelo, y cada persona lo vive a su manera ya su ritmo, por lo que la vivencia interna de la pérdida de un estilo de vida puede alterar o interferir sus propias prioridades, y entonces cuesta mucho adaptarse a la dinámica colectiva.

La normalidad es relativa

Por eso no debemos olvidar que la “normalidad” es relativa, no universal. Y esto debe ayudarnos a comprender el funcionamiento diferente de cada persona. Las personas con alta sensibilidad, baja tolerania al estrés y que no tienen mucho apoyo afectivo, pueden encontrar más dificultades a la hora de sincronizarse con la dinámica colectiva considerada “normal”, pero como ya hemos dicho, el concepto de normalidad no es universal, es personal. Y es por eso que, a las personas que viven este desencaje, puede generarles sentimiento de aislamiento, inadecuación y vergüenza o inferioridad cuando se manifiesta visiblemente la diferencia con el resto del colectivo.

Qué hacer

Qué podemos hacer cuando una persona siente que todo el mundo vuelve a la normalidad de las rutinas, tanto de casa como de la vida laboral, y siente que no puede volver a recuperar ese ritmo, que no encaja, vaya.

Normalizarlo. Es decir, tener en cuenta el síndrome post vacacional y hacer conciencia de que no es un hecho individual, sino que ocurre a muchas personas porque es un cambio que por más normal que parezca, y poco o mucho, afecta a las personas.

Volver a las rutinas poco a poco, no pretender llegar a la vida cotidiana de antes de las vacaciones ni a una perfección, de repente. Es necesario hacerlo de forma progresiva.

Conservar aquellos momentos que nos hacían sentir el espíritu libre, en la medida de lo posible, tratando de descansar lo suficiente, vivir instantes de alegría con los amigos, tener un espacio de tiempo personal… Alineando poco a poco los ritmos internos con los externos.

Apoyo social y de la familia. compartir es vivir, y las penas menguan cuando se comparten, al igual que crecen las alegrías cuando las compartimos.

Hacer deporte, andar y dedicar un tiempo a pensar, a hacer conciencia de lo aprendido y de nuestro crecimiento personal.

Ante esto, y en caso de querer encontrar la manera de volver a vivir la propia vida cotidiana, es necesario encontrar estrategias que ayuden a volver a la reincorporación progresiva, la preservación de espacios personales de descanso y el mantenimiento de algunos hábitos propios del tiempo libre, para conseguir una sintonía y sincronía entre los propios ritmos internos con los propios ritmos internos con los propios ritmos internos desajuste.