En marcha un proyecto de protección psicólogica para la infancia en Gaza

Ante la terrible vivencia del genocidio en Gaza, la Oenegé Ayuda en Acción ha llegado a un acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) para intentar garantizar una atención emocional a niñas, niños y adolescentes, así como a huérfanos de la zona. Se trata de una iniciativa basada en desplegar grupos de apoyo en salud mental.

En concreto, el proyecto, denominado "Luz entre escombros", trata de ofrecer atención psicosocial, involucrando a familias y a personal especializado para lograr una atención en salud mental de forma sostenible "integrada y arraigada".

Según informa esta oenegé a través de su presidente, Rafael Dezcallar, se trata de responder a las necesidades más urgentes por lo que "atender las necesidades psicosociales de la infancia refugiada es también una prioridad en toda repuesta humanitaria". El convenio entre Ayuda en acción y la UNRWA se procura ofrecer un acompañamiento "que permita enfrentar y superar las secuelas de la grave crisis humanitaria" de Gaza, según añade Dezcallar.

El contexto: 1,2 millones de menores necesitan apoyo

Las cifras dan cuenta de la dimensión del drama humanitario, porque se calcula que 1,2 millones de menores necesitan apoyo psicológico inmediato para paliar los traumas vividos durante los últimos dos años sumados a la hambruna. Más de 17.000 niños y jóvenes han sido separados de sus familias y cerca de 658.000 continúan sin acceso regular a la educación, como consecuencia directa del conflicto y el desplazamiento forzado, según los datos que aporta Ayuda en acción.

Una exposición continuada al trauma

"La infancia en Gaza se enfrenta a una exposición continuada a situaciones altamente traumáticas -describe Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España-, lo que ha generado un grave impacto en su bienestar emocional y psicológico". Desde octubre de 2023, más de 730.000 personas —incluidos más de 520.000 niños y niñas— han recibido atención psicosocial a través de los servicios de apoyo de UNRWA.

Formar a 300 profesionales

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la formación de aproximadamente 300 profesionales de UNRWA en situaciones traumáticas primeros auxilios psicológicos y acompañamiento emocional en situaciones de crisis. Esta capacitación permitirá a docentes, orientadores, trabajadores sociales y otros perfiles clave, incorporar herramientas psicosociales en su trabajo diario con la infancia de Gaza afectada, según la oenegé.

Identificar señales de trauma

La intervención ha comenzado con una evaluación detallada de los servicios de salud mental disponibles en los campos de refugiados, habilitando 15 espacios seguros como entornos de protección emocional y educativos. El proyecto también incluye un plan de empoderamiento para 3.000 personas cuidadoras, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para identificar señales de trauma y mejorar la comunicación con los niños y niñas, generando entornos de cuidado más estables. Asimismo, 3.000 jóvenes están siendo formados como agentes de resiliencia y liderazgo comunitario, quienes facilitarán actividades terapéuticas que beneficiarán a más de 30.000 menores.

Los espacios seguros serán escenarios de actividades psicoeducativas adaptadas a cada grupo de edad, abordando temas como el manejo del estrés, el duelo y la prevención de la violencia, junto a otras actividades para favorecer la expresión emocional.