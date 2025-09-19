Reflexiones
La psiquiatra Marian Rojas: "Hay vida después de la muerte, yo sentí como mi hermano me protegía cuando me atracaron"
La psiquiatra reconoce que "está convencida" y que "cree" que hay vida tras fallecer. Y afirma que ha conectado y le ha pedido cosas a su hermano después de su muerte
Marian Rojas, psiquiatra: “Todos tenemos dentro una capacidad natural de superación, aunque a veces quede silenciada por el miedo, la ansiedad o el agotamiento”
"¿Hay vida después de la muerte?"
Cloe Bellido
Uno de los grandes debates de la humanidad es qué pasa después de la muerte. Cada religión, filósofo, científico o persona tiene su propia teoría. Algunas hablan sobre el cielo o el infierno, la reencarnación, el bicentrismo, la Reducción Objetiva Orquestada... Otros especialistas aseguran que no hay nada tras el fallecimiento, que simplemente todo acaba.
Pero esta no es la opinión de la psiquiatra Marian Rojas. "Yo estoy convencida de que hay vida después de la muerte. Te lo he respondido con muchísima sinceridad, yo sí que creo", ha dicho en el pódcast de Nude Project.
"Entiendo que hay mucha gente que no cree en esto, pero he tratado a lo largo de mi vida a muchas personas que han estado en situaciones críticas, en ECM (experiencias cercanas a la muerte), que me han narrado, que me han contado cosas que han sucedido", se ha sincerado la psiquiatra.
También ha recordado las muertes de personas cercanas. "Mi mejor amigo falleció cuando estábamos en la carrera y hay cosas que viví durante su enfermedad -esclerosis miotrófica que se fue deteriorando-. Le dieron un año de vida y aguantó casi diez", ha recordado Marian Rojas.
"Él siempre me decía, 'María, que voy a demostrar que yo no me muero en un año y medio, voy a aguantar'. Y entonces me contaba muchísimas cosas", ha explicado. "Fue una persona que tuvo un proceso muy importante a lo largo de esos años, de reencontrarse con el sufrimiento, con la trascendencia, con una conversión vital súper importante..", ha añadido.
La psiquiatra ha asegurado que cuando "te encuentras con dramas en la vida, y la gente que me escucha quizá a veces hayan tenido un familiar que ha fallecido, un trauma severo..." Marian Rojas recuerda la frase 'toda filosofía nace al borde de la muerte' y asegura que "empiezas a pensar cuando a alguien a quien quieres mucho le pasa algo grave como la muerte, un padre, un hermano.."
En su caso se trata de su hermano. "Yo muchas veces conecté, le pedía cosas, esa sensación de protección...", recuerda la médico. "Había momentos en mi vida, me acuerdo alguna vez que me atracaron en el Bronx, situación muy complicada. Recuerdo perfectamente que sentí como él me protegía", ha reconocido.
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
- Los miembros de la 'manada' de Castelldefels reconocen la violación de tres jóvenes y pactan una condena mínima
- Vall d'Hebron desarrolla un nuevo fármaco contra la obesidad: el Orforglipron, una alternativa 'más cómoda' que Ozempic y Wegovy
- La Fiscalía de Barcelona plantea una reforma penal que permita el desalojo inmediato de viviendas ocupadas, aunque no sean violentas
- Mònica Baró: 'Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords