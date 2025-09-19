La psiquiatra Marian Rojas: "Hay vida después de la muerte, yo sentí como mi hermano me protegía cuando me atracaron"

Uno de los grandes debates de la humanidad es qué pasa después de la muerte. Cada religión, filósofo, científico o persona tiene su propia teoría. Algunas hablan sobre el cielo o el infierno, la reencarnación, el bicentrismo, la Reducción Objetiva Orquestada... Otros especialistas aseguran que no hay nada tras el fallecimiento, que simplemente todo acaba.

Pero esta no es la opinión de la psiquiatra Marian Rojas. "Yo estoy convencida de que hay vida después de la muerte. Te lo he respondido con muchísima sinceridad, yo sí que creo", ha dicho en el pódcast de Nude Project.

"Entiendo que hay mucha gente que no cree en esto, pero he tratado a lo largo de mi vida a muchas personas que han estado en situaciones críticas, en ECM (experiencias cercanas a la muerte), que me han narrado, que me han contado cosas que han sucedido", se ha sincerado la psiquiatra.

También ha recordado las muertes de personas cercanas. "Mi mejor amigo falleció cuando estábamos en la carrera y hay cosas que viví durante su enfermedad -esclerosis miotrófica que se fue deteriorando-. Le dieron un año de vida y aguantó casi diez", ha recordado Marian Rojas.

"Él siempre me decía, 'María, que voy a demostrar que yo no me muero en un año y medio, voy a aguantar'. Y entonces me contaba muchísimas cosas", ha explicado. "Fue una persona que tuvo un proceso muy importante a lo largo de esos años, de reencontrarse con el sufrimiento, con la trascendencia, con una conversión vital súper importante..", ha añadido.

La psiquiatra ha asegurado que cuando "te encuentras con dramas en la vida, y la gente que me escucha quizá a veces hayan tenido un familiar que ha fallecido, un trauma severo..." Marian Rojas recuerda la frase 'toda filosofía nace al borde de la muerte' y asegura que "empiezas a pensar cuando a alguien a quien quieres mucho le pasa algo grave como la muerte, un padre, un hermano.."

En su caso se trata de su hermano. "Yo muchas veces conecté, le pedía cosas, esa sensación de protección...", recuerda la médico. "Había momentos en mi vida, me acuerdo alguna vez que me atracaron en el Bronx, situación muy complicada. Recuerdo perfectamente que sentí como él me protegía", ha reconocido.