Vuelta al cole
Lara Ferreiro, psicóloga: “Los niños se vuelven más tontos con las pantallas, está científicamente demostrado”
Durante las vacaciones su uso aún es mayor, y después de ellas se tendría que ir recortando poco a poco para evitar problemas de adicción
La psicóloga Lara Ferreiro, contundente: “Uno de cada tres escolares en España van a sufrir algún tipo de acoso en algún momento”
Vuelta al cole: las frases que recomienda el piscólogo Álvaro Bilbao para tus hijos
María Rueda
Que veamos cada vez más a niños de corta edad con una pantalla delante es peligroso. Los móviles o tabletas podrían ser un tipo de “chupete digital” y una vez lo tienen ya se quedan tranquilos, pues con él pueden jugar o ver su serie favorita, entre otras cosas. La psicóloga Lara Ferreiro ha explicado las consecuencias negativas de un gran consumo desde que son muy pequeños en el canal de YouTube de 'Libertad Sin Deudas', un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad.
¿Cuándo se trata de un problema de adicción y por qué es un problema?
Según Ferreiro, “si tu hijo dedica más de dos horas a las pantallas, sea iPad o móvil, podría tener un problema de adicción”. Lo que preocupa de esto es que es muy malo para su cerebro, ya que se va atrofiando la zona de la creatividad y la zona de la memoria. Dicho de otra forma, “los niños se vuelven más tontos con las pantallas, está científicamente demostrado”, ha afirmado la experta, además de decir que “el coeficiente intelectual no va a subir”.
Mayor uso durante las vacaciones
La experta en salud mental ha contado la realidad de muchos hogares en verano. “Es posible incluso que algunos niños que quizá antes de las vacaciones no estaban tan enganchados a televisión, a videojuegos, a otro tipo de pantallas, se hayan enganchado durante las vacaciones, porque hay algunos padres que están trabajando, no pueden prestar tanta atención a los niños y al estar quizá un poco más desatendidos o ser verano y tener más tiempo, han estado abusando de las pantallas”.
Esto es algo que no resulta del todo fácil sobrellevar, pero que a medida que empieza el curso escolar se debe ir recortando su uso. Lo ideal sería pactar el horario con él, contándole que en breve empieza al centro educativo y decirle si le parece bien usarlo una hora por la mañana y otra por la tarde, ha continuado la terapeuta. Además, ha añadido que siempre se debería entregar y retirar el móvil al niño, ya que si no pasa como cuando se les da azúcar, que no tienen control.
El escenario ideal
Para la psicóloga, lo ideal sería que estuviesen en entornos libres de aparatos electrónicos y empezar por darles uno que solo tuviera llamadas para más adelante, a partir de los 16 años, ir introduciendo un móvil más de tipo inteligente. Así de contundente ha sido tras anunciar lo perjudicial que puede ser, además de ser uno de los principales motivos por los que padres e hijos se pelean por su abuso.
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
- Los miembros de la 'manada' de Castelldefels reconocen la violación de tres jóvenes y pactan una condena mínima
- Vall d'Hebron desarrolla un nuevo fármaco contra la obesidad: el Orforglipron, una alternativa 'más cómoda' que Ozempic y Wegovy
- La Fiscalía de Barcelona plantea una reforma penal que permita el desalojo inmediato de viviendas ocupadas, aunque no sean violentas
- Mònica Baró: 'Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords