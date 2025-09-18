Psicología
Estas tres frases que te dices cada día están minando tu autoestima y no lo sabes
Hay expresiones cotidianas que sabotean tu confianza sin que seas consciente
La forma en que nos hablamos a diario configura, en gran medida, la percepción que tenemos de nosotras mismas. Aunque no siempre seamos conscientes de ello, el diálogo interno actúa como un espejo que refleja (y a menudo distorsiona) nuestra autoestima. Y es que muchas veces no hacen falta grandes eventos traumáticos ni agresiones externas para erosionar el autoconcepto: basta con ciertas frases repetidas en silencio, una y otra vez, casi como un susurro que se vuelve verdad.
Este lenguaje interior suele estar lleno de automatismos aprendidos, muchas veces heredados de mensajes familiares, sociales o escolares. A pesar de su aparente inocuidad, estas frases cotidianas pueden tener un impacto profundo. Actúan como semillas de inseguridad que, con el tiempo, germinan en dudas, culpa o sensación de insuficiencia.
La autoestima no es un estado fijo, sino un proceso en constante construcción. Por eso es fundamental revisar cómo nos hablamos, qué nos decimos y desde qué lugar lo hacemos.
"No es para tanto": minimizar lo que sientes también es invalidarte
Una de las formas más sutiles de dañar la autoestima es restar importancia a las propias emociones. Decirse "no es para tanto" cada vez que se siente tristeza, rabia o frustración es una manera de negarse legitimidad emocional. Aunque a primera vista esta frase pueda parecer un intento de relativizar o de mantener la calma, en realidad encierra un mensaje peligroso: "lo que sientes no importa".
Este tipo de minimización emocional suele estar muy arraigado en personas que han crecido en entornos donde la expresión emocional no era bien recibida. Si de niñas aprendimos que llorar era exagerado, que molestarse era inapropiado o que mostrar tristeza era una señal de debilidad, es probable que internalicemos la costumbre de silenciar lo que sentimos.
Con el tiempo, esta práctica erosiona la autoestima porque genera una desconexión con las propias necesidades. Las emociones no desaparecen por negarlas, solo se reprimen. Y esa represión alimenta la sensación de no saber qué nos pasa, de estar desbordadas sin razón aparente o de no poder pedir ayuda porque "en realidad no es tan grave".
Reconocer y validar lo que sentimos, aunque no sepamos explicarlo del todo o aunque no parezca "lógico", es un acto de respeto hacia nosotras mismas. Sustituir el "no es para tanto" por frases como "esto me está afectando y merezco atenderlo" puede ser el primer paso para reconstruir una autoestima más compasiva.
"Seguro que lo hago mal": anticipar el fracaso debilita la confianza
Otra frase que mina silenciosamente la autoestima es "seguro que lo hago mal". Esta afirmación, que muchas veces se pronuncia antes de iniciar una tarea o frente a un nuevo reto, actúa como una profecía autocumplida: si creemos que vamos a fallar, es probable que actuemos con inseguridad, y esa inseguridad afecte nuestro desempeño.
Este tipo de pensamiento anticipatorio suele estar ligado a experiencias previas de crítica, exigencia o falta de reconocimiento. Si hemos sido constantemente corregidas, comparadas o ridiculizadas por cometer errores, es natural que desarrollemos un miedo profundo a equivocarnos. Ese miedo, lejos de protegernos, se convierte en un obstáculo para desarrollar nuestro potencial.
El "seguro que lo hago mal" también encierra una visión dicotómica del éxito: o se hace perfecto o es un fracaso. Esta rigidez impide el aprendizaje, porque no hay margen para el ensayo, la equivocación o la mejora progresiva. Al vivir bajo esa presión, cada nuevo intento se convierte en una amenaza a la autoestima en lugar de una oportunidad de crecimiento.
Modificar esta forma de hablarnos no implica negar la dificultad o sobreestimarnos de forma irreal. Se trata de adoptar un lenguaje interno más realista y constructivo: "voy a intentarlo y aprender de lo que salga", "no tengo que hacerlo perfecto, solo avanzar". Esta perspectiva favorece una relación más sana con nosotras mismas y con nuestros procesos.
"Debería estar haciendo otra cosa": la trampa de la autoexigencia constante
Una de las frases más comunes, y también más destructivas para la autoestima, es "debería estar haciendo otra cosa". Esta idea aparece de forma recurrente, especialmente en momentos de descanso, disfrute o pausa. Es una manifestación clara de autoexigencia crónica, que impide conectar con el presente y genera una sensación constante de insuficiencia.
Cuando esta frase se convierte en un pensamiento habitual, cualquier acción parece inadecuada: si descansamos, sentimos que estamos perdiendo el tiempo; si trabajamos, creemos que podríamos estar siendo más productivas; si compartimos con otras personas, pensamos que estábamos descuidando otras tareas. Es una forma de nunca estar donde se debería, de sentir que siempre falta algo.
Esta exigencia interna no nace sola. Suele construirse en contextos donde se ha valorado más el hacer que el ser, el logro que el disfrute, la responsabilidad que la presencia. Crecer bajo ese paradigma genera una autoimagen ligada al rendimiento, y todo lo que no encaje en ese molde parece un fallo.
Para romper con esta trampa, es fundamental revisar qué necesidades está enmascarando esa exigencia. Tal vez lo que se oculta detrás de "debería estar haciendo otra cosa" es una dificultad para parar, para registrar el cansancio, para priorizar el autocuidado. Cambiar esta frase por "esto que estoy haciendo también es valioso" o "me permito estar aquí ahora" puede abrir la puerta a una forma de vivir más amable.
Lo que te dices importa más de lo que crees
La autoestima no se construye con frases motivacionales aisladas ni con recetas instantáneas. Se edifica día a día, en la forma en que nos hablamos, nos tratamos y nos acompañamos en los momentos de dificultad. Por eso es tan importante prestar atención a ese diálogo interno que muchas veces pasa desapercibido pero que modela, en silencio, nuestra identidad.
Frases como "no es para tanto", "seguro que lo hago mal" o "debería estar haciendo otra cosa" no solo son expresiones cotidianas: son reflejos de creencias profundas sobre nuestro valor, nuestra capacidad y nuestro derecho al bienestar. Cuestionarlas no significa culparse por pensarlas, sino abrir un espacio de conciencia para elegir otras formas de hablarnos.
Cambiar el lenguaje interior no es un proceso rápido ni lineal, pero es posible. Requiere tiempo, observación y mucha compasión. Cada vez que elegimos hablarnos con respeto, con paciencia y con afecto, estamos contribuyendo a una autoestima más sana. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, tiene un impacto profundo en la manera en que nos relacionamos con nosotras mismas y con el mundo.
* Ángel Rull, psicólogo.
