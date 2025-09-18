Josep Matalí, Sant Joan de Déu: "Tenemos que capacitarnos para dar mayor acompañamiento emocional a los jóvenes"

Josep Matalí acumula años de experiencia en la consulta de Sant Joan de Déu atendiendo, como jefe de Psicología, a menores con malestares y trastornos. Tras la pandemia, la tendencia era de una cierta mejora, apunta. Pero, periódicamente, los profesionales observan repuntes de casos en urgencias sin mucha explicación. La cantidad de casos graves no ha aumentado, pero sí se produce una tendencia a expresar malestares emocionales por parte de los menores, con cuestiones como las autolesiones o las ideas de muerte...

-¿Cómo puede la sociedad llegar mejor a los adolescentes para atender sus problemas?

-La respuesta es muy poliédrica. Uno, tenemos que empoderarnos más y capacitarnos, todos, para dar un mayor acompañamiento emocional a los jóvenes. Dos, limitar el mundo de las redes sociales. Tres, dar una respuesta más rápida en el momento adecuado. El sistema está colapsado, pero no siempre han de ser respuestas sanitarias. La escuela es un lugar donde no solo aprender, sino desarrollarse como persona. Y por último, existe el factor de la pobreza, la vivienda... los jóvenes lo están sufriendo mucho.

-¿Los adultos no somos suficientemente ricos, emocionalmente, para afrontar el problema de nuestros hijos?

-Se trata de entender que los jóvenes funcionan por unos algoritmos que no son los nuestros. Y esto nos genera dificultades. Debemos ser capaces de entender sus motivaciones y poder acompañarles en las decisiones que toman y en lo que sienten. Debemos mejorar en el tema de la identificación y la comunicación.

-¿Qué papel han de jugar la escuela y el instituto?

-Ante los malestares emocionales, en la escuela tenemos tutores y equipos psicopedagógicos que ayudan. La escuela ha de ser clave en la identificación precoz de las situaciones y poderlas derivar. Existen otros modelos en los que la escuela es el elemento clave de la gestión y muchos profesionales se desplazan ahí... En todo caso, los recursos de Salud son limitados.

-¿Qué importancia tienen los factores sociales?

-Chavales con un buen tejido social y un buen entorno sufren mucho menos que otros. El tejido puede ser deportivo, asociativo, un 'cau', un grupo de baile... son experiencias que amortiguan situaciones de dificultad. Los ricos sufren menos. Se trata de cuestiones como el acceso a las extraescolares, o el apoyo para poder salir de casa.

La pobreza tiene que ver con el acceso a dinámicas sociales sanas, o la tendencia a usar más las pantallas porque no tienen nada que hacer.

-Ha mencionado las redes sociales...

-Cada vez los algoritmos son más invasivos. Hoy el 'demonio' es TikTok pero Instagram tampoco ayuda... Si usan las redes, supervisémoslo porque pueden caer en problemas de salud mental y en tendencias de ultraderecha... Sobre las pantallas, nosotros decimos "regulación con educación". ¿Esto significa barra libre? No. Se debe ir con cuidado.

-¿Hay padres y madres que derivan la responsabilidad a médicos y maestros?

-Ser padre es hoy más complicado que hace 30 años. Hoy vivimos muchas maneras de abordar la cuestión. Pero hay cosas importantes: si le dedicas tiempo e interés a tu hijo, las cosas irán mejor. Punto.

Si muestras interés genuino por lo que le pasa, es posible que te lo explique. Me fío mucho de la intuición de los padres: si ves que funciona bien, vamos bien. Si ves que algo no encaja, para y pregúntale. Y muchas veces preguntas a los jóvenes qué saben de sus padres y no tienen ni idea de en qué trabajan. Si quieres que tus hijos hablen contigo, habla tú con ellos. Explícales cómo ha ido el día. Se trata del modelaje: si mi padre tampoco está perfecto todos los días, y a veces sufre pero tira adelante, yo entenderé que esto es la realidad y que mi padre o mi madre son resilientes.

-¿Cómo podría hacerlo mejor el Departament de Salut y el Govern para, con los recursos de que dispone, acertar más en la diana de los problemas de los jóvenes?

-Primero haría un buen análisis de la situación, después ver quién atiende a quién. Y finalmente ver si tenemos capacidad de generar nuevos espacios de atención. Podríamos copiar otros modelos como el del Barnahus para niños víctimas de abuso, en el que existen centros fuera de los hospitales donde se coordinan Salud, Justicia y Atención a la Infancia y se hace una sola entrevista en un espacio más confortable.

Esto implica un replanteamiento del sistema que pasa por coordinar diferentes áreas y diseñar una cosa poliédrica. Catalunya tiene muchos recursos comparados con otras comunidades. Se trata de no duplicar. Necesitamos más respuestas a las situaciones de crisis. Y, finalmente, evaluar si estamos siendo efectivos ante las nuevas demandas y realidades como el autismo, las conductas suicidas y las autolesiones, o el consumo de sustancias. Por último, si tu hijo está mal, pregúntale qué le pasa antes de llevarlo directamente al psicólogo.