¿Sientes demasiado? Quizás sufres hiperempatía, un trastorno y que puede convertirse en un problema

La hiperempatía, un rasgo psicológico que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, se manifiesta cuando la capacidad de sentir y comprender las emociones de los demás alcanza un nivel tan intenso que, lejos de ser una simple virtud, se convierte en una carga emocional significativa. En esencia, las personas hiperempáticas experimentan una permeabilidad emocional extrema, absorbiendo los estados anímicos ajenos como si fueran propios, lo que puede llevar a un profundo agotamiento y a una desregulación de su propio bienestar psicológico.

Este fenómeno va más allá de la empatía común, que es una habilidad crucial para la interacción social y la construcción de relaciones. Mientras que la empatía nos permite ponernos en el lugar del otro y comprender sus sentimientos, la hiperempatía implica una fusión emocional que difumina las fronteras entre el yo y el otro. Estudios recientes sugieren que esta sensibilidad tiene una base biológica y puede estar relacionada con otras condiciones como el autismo o el Síndrome de la Persona Altamente Sensible (PAS). No se trata, por tanto, de una mera cuestión de aprendizaje social, sino de una predisposición innata que modula la forma en que el individuo procesa la información emocional. La comprensión de esta base biológica es fundamental para abordar la hiperempatía no como una debilidad, sino como una característica inherente que requiere una gestión y un autocuidado específicos.

Entre la absorción y el desborde emocional

Aunque la hiperempatía puede ser un don en muchos contextos, facilitando una conexión profunda y genuina con los demás, y siendo una ventaja en profesiones que demandan una alta inteligencia emocional, también entraña riesgos considerables. Las personas hiperempáticas suelen ser excelentes en la detección de sutiles cambios en el estado de ánimo de quienes les rodean, lo que les permite ofrecer apoyo, mediar en conflictos y establecer vínculos significativos. Esta capacidad también se asocia con una gran creatividad y una rica vida introspectiva, virtudes apreciadas en campos como el arte, la literatura y la ayuda humanitaria. Sin embargo, el lado oscuro de esta sensibilidad surge cuando el flujo constante de emociones ajenas se vuelve abrumador.

El problema principal radica en la dificultad para establecer límites emocionales claros. La persona hiperempática puede verse arrastrada por el sufrimiento ajeno hasta el punto de perder de vista sus propios sentimientos y necesidades. Esta mimetización emocional puede derivar en ansiedad crónica, estrés persistente y una profunda confusión emocional. En los casos más extremos, como advierten los expertos, la persona puede llegar a confundir las emociones que percibe en otros con las suyas propias, lo que conduce a un ciclo de malestar y despersonalización. Esta incapacidad para discernir el origen de las emociones dificulta enormemente el procesamiento y la gestión emocional personal, haciendo que la persona se sienta constantemente desbordada.

El impacto en diferentes etapas de la vida

La manifestación de la hiperempatía no es estática; puede observarse desde la infancia, donde los niños hiperempáticos pueden mostrar una mayor propensión al llanto y una sensación de desborde ante el sufrimiento de sus compañeros o incluso de personajes de ficción. En la adolescencia, un período caracterizado por una alta intensidad emocional, la hiperempatía puede intensificarse, generando crisis personales significativas a medida que el joven lucha por comprender y procesar tanto sus propias emociones como las de su entorno social. Esta etapa puede ser particularmente desafiante, ya que la vulnerabilidad emocional se exacerba y la necesidad de autoafirmación choca con la tendencia a absorber las emociones ajenas.

En la edad adulta, si la hiperempatía no se ha gestionado adecuadamente, puede culminar en el temido síndrome del burnout o agotamiento emocional. Esto es especialmente prevalente en profesiones que implican una alta carga emocional, como la psicología, la medicina, la docencia o el trabajo social, donde el contacto constante con el sufrimiento y las necesidades de otros puede ser devastador para el hiperempático. La incapacidad para desconectar y protegerse emocionalmente lleva a un desgaste progresivo, afectando tanto la salud mental como la física. Reconocer este patrón es el primer paso para buscar estrategias de prevención y manejo.

Claves para el autocuidado y la gestión

La buena noticia es que, aunque la hiperempatía sea una característica innata, es posible aprender a gestionarla para que se convierta en una fortaleza y no en una fuente de sufrimiento. La clave reside en el autocuidado emocional y en el desarrollo de herramientas que permitan establecer límites saludables.

Una de las estrategias fundamentales es aprender a poner límites claros, tanto físicos como emocionales. Esto implica reconocer cuándo es necesario distanciarse de situaciones o personas que nos agotan emocionalmente, y entender que proteger nuestro espacio interno no es egoísmo, sino una necesidad vital. La práctica de técnicas como el mindfulness es extraordinariamente útil, ya que permite a la persona hiperempática observar sus emociones sin identificarse plenamente con ellas, fomentando la desconexión y la claridad mental.

La desensibilización progresiva, aunque suele asociarse con el tratamiento de fobias, puede adaptarse para ayudar a las personas hiperempáticas a modular su reacción ante estímulos emocionales intensos. Asimismo, la terapia cognitivo-conductual ofrece herramientas prácticas para reestructurar patrones de pensamiento y comportamiento que contribuyen al agotamiento emocional, enseñando a la persona a identificar y modificar las respuestas automáticas ante las emociones ajenas. En algunos casos, el distanciamiento real y físico puede ser una medida necesaria, especialmente si el entorno social o laboral está constantemente cargado de emociones negativas. En resumen, la hiperempatía, si bien es una capacidad poderosa, requiere una atención consciente y un compromiso activo con el bienestar personal para transformarla en una fuerza positiva y sostenible.