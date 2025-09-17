Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Psicología

Rafael Santandreu, psicólogo: "La mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa ahí fuera, sino de lo que nos exigimos"

Qué hacer si sufres ansiedad o TOC, según el psicólogo Rafael Santandreu

Rafael Santandreu, psicólogo: "El ser humano debe, en muchos momentos de su vida, bajar al infierno..."

Rafael Santandreu

Rafael Santandreu / IRMA COLLIN

Cloe Bellido

En la sociedad actual, marcada por la productividad, el perfeccionismo y las piras, la hiperexigencia se ha convertido en un problema cada vez más común. Imponerse estándares demasiado altos genera frustración, y puede acabar afectando a la salud mental y emocional.

El psicólogo Rafael Santandreu explica que "la mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa ahí fuera, sino de lo que nos exigimos a nosotros mismos". "Los seres humanos nos volvemos locos por hiperexigencias. Siempre, la raíz de todas las neuras son hiperexigencias", añade.

Genera ansiedad, frustración o tristeza

Santandreu explica que hay ideas que nos trapan y generan ansiedad, frustración o tristeza. "Debo hacerlo perfecto", "tengo que gustar a todos", "no puedo fallar". Exigencias que alguna vez todos nos hemos impuesto.

"La peor clase de hiperexigencias son las hiperexigencias hacia uno mismo", advierte. "Nos decimos, debo absolutamente hacerlo todo bien, o muy bien, o de lo contrario, sería un fracaso de la peor especie, un gusano que no debería haber salido de la tierra".

Es por ello que el psicólogo sugiere cambiar el chip y pasar de una mente de exigencias a una mente de preferencias. "Lo correcto sería decirse, me gustaría hacer muchas cosas bien, pero no lo necesito para ser súper feliz. Hago cosas bien, positivas para mí y para los demás, qué bien, pero si no lo hago, no se va a caer el mundo, no va a pasar nada. Así empezará a cambiar nuestra vida emocional".

Cambiar el "no debo" por el "me gustaría; "no tengo que" por el "prefiero". "Podemos aprender a vivir con menos exigencias y más preferencias. Cuanto menos te exiges, más libre y feliz te sientes", concluye.

