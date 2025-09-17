Marc Olivella, experto en salud mental en jóvenes: "debemos destruir el paternalismo, hace mucho daño"

Marc Olivella es estudiante de doctorando y acaba de publicar una tesis sobre salud mental en adolescentes. Su vocación y dedicación se centran, pues, en analizar la problemática de este colectivo. Con él reflexionamos sobre cómo ayudar a los menores con problemas emocionales.

-De entrada, ¿Cómo describiría la situación psicológica de los adolescentes?

-En los estudios vemos una bajada generalizada de los niveles de bienestar en todos los estudiantes, con grandes diferencias de género y desigualdades sociales. Las chicas parten de niveles más bajos desde la pandemia y, cinco años después, las diferencia de género se han ampliado.

-¿Cómo atender mejor a los jóvenes con estas problemáticas?

-No hay una repuesta simple. No todo se ha de abordar de la misma manera. Debería haber una perspectiva de equidad. Hay colectivos más vulnerabilizados. Se debe presionar para reducir las desigualdades sociales con políticas públicas. Y en los casos más vulnerables, a nivel familiar debemos destruir el paternalismo en salud mental, que hace mucho daño, sobre todo en el ámbito institucional. Debemos no criminalizar, no estigmatizar, porque esto va en contra de avanzar.

-¿Los adultos desconocen la realidad íntima de los adolescentes?

-Inevitablemente son realidades diferentes, porque son identidades de edad distintas. Esto no es malo en sí mismo, se pueden intercambiar experiencias. Pero hace que no podamos llegar a comprender qué pasa a los adolescentes en relación con la salud mental, que a veces no se puede cuantificar.

Remarco la necesidad de comprender los discursos, de tener claras las narrativas de los colectivos, y esto va en contra de la línea biomédica. Necesitamos conocer las experiencias, no ir a buscar siempre datos y números sino recoger discursos de la realidad, que no es la de las personas que investigan y toman decisiones políticas, porque podemos caer en el paternalismo o la estigmatización.

-¿Por qué los jóvenes tienen estos problemas de gestión emocional, de salud mental?

-Es algo complejo y multifactorial. Hay tres niveles. El macro, que tiene que ver con temas sistémicos como las políticas neoliberales, las políticas ambientales... con un impacto claro en la salud mental. Después está el nivel del entorno de la persona, la comunidad, la familia, el sistema educativo y laboral, que influye en la salud mental y tendrá impacto si existe precariedad laboral o una familia desestructurada. Y luego está el nivel micro: los estilos de vida o los condicionantes biomédicos. O el nivel de renta y las conductas alimentarias.

-¿Qué opina del concepto de generación de cristal, para referirse a los jóvenes?

-No estoy en esta línea. Estamos ante una generación con muchas problemáticas y el futuro negro. Y esto hace que a veces las prioridades sean distintas a las que querríamos. La prioridad suya es sobrevivir emocionalmente, sentirse identificados, no sentirse oprimidos y esto a veces va por delante de problemas de salud pública. Es muy importante cocrear con este colectivo las intervenciones para tirar adelante.

-¿Se diseñan planes para jóvenes pero sin los jóvenes?

-Sí, por eso lo decía. La participación juvenil es importantísima. A menudo, por mucho que la institución lo intente, los jóvenes no acuden a los espacios. La pregunta es si existen otras prioridades básicas de estos jóvenes, que no tienen cubiertas.

-¿Cómo elaboraría usted un plan de acercamiento a los jóvenes si tuviera las herramientas institucionales?

-Lo que haría es poner los recursos en todas las 'conselleries' y que no se lo lleve todo Salud. Es importante que esto sea una responsabilidad de todos los Departamentos. Y no solo del Govern sino también del sector privado, del Tercer Sector, de la comunidad...

-¿Qué opina del debate sobre el uso de los móviles y las redes sociales?

-Estoy en una línea no prohibicionista, porque esto solo esconde una realidad y pone un parche a un problema que tenemos como sociedad. Se requiere un abordaje sistémico. Sí estoy de acuerdo en que el tema de las pantallas es uno de los principales determinantes de la mala salud mental de muchos colectivos. Y no hacer una política prohibicionista no es no hacer nada. Debemos atacar el tema de lleno, se deben regular estos usos, obviamente con una cocreación con la parte implicada. Que no sean siempre los adultos con su mirada los que tomen las decisiones.

-¿Qué le diría a los padres impotentes respecto a la mala salud mental de sus hijos?

-Primero tenemos que formar y capacitar a las familias. El foco no ha de estar en el individuo, sino en el entorno. La mirada biomédica individualizadora impide la mirada más holística. Apuesto por crear entornos salutogénicos, centrarnos más en las potencialidades de los jóvenes que en sus déficits.

Preguntaría a la familia cuál es el potencial, la capacidad de su hijo, por mucho que vean un problema. Y a partir de ahí haría una intervención familiar, comunitaria y de país. Estas políticas deberían guiar nuestros pasos, y no las asistenciales. No se trata de ir a curar a todos sino de cambiar la mirada patogénica por una más global que nos permita entender los mecanismos que llevan al joven a tener esta conducta.