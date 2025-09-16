Patricia Lodeiro, psicóloga clínica: "Los jóvenes se sienten muy desamparados"

El Departament de Salut ha iniciado un debate interno, discreto, con diversos actores vinculados a la salud mental, para buscar nuevas maneras, nuevos enfoques y tratamientos para abordar un problema de grandes dimensiones: las elevadas tasas de problemas de salud mental entre los jóvenes. SanaMente, en paralelo, ofrece también una serie de reflexiones de profesionales vinculados a los jóvenes y de los propios protagonistas. En esta ocasión, con la psicóloga clínica y forense Patricia Lodeiro.

-¿Cómo vive desde su consulta la lucha diaria por mejorar la salud mental de los jóvenes?

-Lo que me encuentro es que los jóvenes están en un contexto en el que la primacía es el contacto, el compartir... Pero viven en una desconexión bestial. Son personas que vienen totalmente desconectadas de lo que les rodea, cuando en la juventud lo que se quiere es lo contrario: tener un espacio en la sociedad, en el grupo de amigos... Las relaciones interpersonales se ejercen de una manera que favorece la desconexión y predisponen al sufrimiento.

-¿Por qué?

-Es un conjunto de muchos factores. La tecnología juega un papel muy importante, porque es al mismo tiempo nexo de unión y de desunión. También la familia o el tipo de familias. Las funciones básicas de la familia no se ven satisfechas plenamente. Y las necesidades más nutritivas, de tipo afectivo, de hacer crecer a la persona, de ayudarla a identificarse... quedan muy delegadas a instituciones escolares, que hacen lo que pueden. Los jóvenes se sienten muy desamparados. Y muchos padres y madres no son suficientemente maduros.

-Criticar el papel de los padres es políticamente incorrecto...

-Claro. Yo hablo como hablaría con alguien en mi despacho, es mi opinión.

-¿Por dónde pasa el trabajo para llegar más y mejor a los jóvenes y a estos problemas que usted describe?

-La pregunta es complicada. Está claro que los mecanismos que se están poniendo en marcha ahora están teniendo cierta efectividad. Antes había sufrimiento emocional, ahora hay consulta. Reconocen y validan esta experiencia y le dan la oportunidad de sacar un aprendizaje y reconducir la situación y ser al final adultos sanos que puedan establecer las vinculaciones de que hablábamos.

-¿Qué más se puede hacer?

-En el contexto forense a menudo se hacen recomendaciones sobre ir a centros o asistir a programas donde relacionarse. Y esto es recibido como "me estás diciendo que soy un incompetente". Que haya programas o se vea con normalidad que se pueda asistir a un lugar donde te ayuden a gestionar ciertas realidades, favorece que el joven haga el proceso de individuación de forma saludable. También tiene que ver con el tipo de inputs que recibe. El otro día miraba la nueva temporada de miércoles en Netflix. Si la miras desde un punto de vista psicológico, ves que la protagonista es déspota, trata mal a los demás, los utiliza y, además, es enaltecida por el resto de iguales por estas actitudes antisociales. Yo no sé si es un buen modelo el que damos a las criaturas.

-¿Qué opina de la limitación del uso del móvil?

-Lo veo desde dos vertientes. A nivel personal, mis hijos de 4 y 2 años no ven ni televisión ni el móvil. No miramos dibujos animados. A nivel profesional, no hay términos absolutos. Todos nos divertimos y debemos aceptar diferentes formas de ocio respecto a las de cuando éramos pequeños. Pero usémoslas de una manera saludable. No hace falta restringir... Se trata de que con tu ejemplo denotas que haces un uso responsable de esto. No comes con el móvil en la mano, por ejemplo.

Y hay cosas positivas: juegos en red que favorecen hablar en inglés, que activan la atención selectiva, la atención individual, un lenguaje que no es el tuyo, e incrementas la conexión neuronal. Yo creo que esta balanza se aprende con el ejemplo, se trata del aprendizaje vicario. Lo que haces tú lo tomará tu hijo o tu hija como marco de referencia.

-¿Qué más podemos hacer para seguir bajando la incidencia de la salud mental?

-Había una frase que se decía en el pueblo y que era básica: ¿Dónde está la gente? En el bar. Pues ves a hacer misa al bar. Ves donde está la gente a la que quieres hablar. Ataca por ahí, por las redes sociales.

Si hay un estímulo que es precursor de cierta creencia irracional, el entorno ha de ayudar a hacer entender

Aquí entran intereses económicos y políticos. Hay un interés escondido de no poner por encima de todo el cuidado en estas cosas, y al final hay cosas que se escapan a tu control pero no es tanto lo que sucede sino cómo gestionas lo que sucede, lo que te hace sufrir, entender. Es la interpretación de la cosa, no la cosa en sí. Si hay un estímulo que es precursor de cierta creencia irracional o que puedas acabar proyectando un mensaje nocivo para tu desarrollo, el entorno ha de ayudar a hacer entender. Y los adultos no estamos presentes, estamos ocupados en darle lo mejor a nuestros hijos en el futuro. No. Dáselo ahora. No esperes a ganar dinero.